Російські спецслужби намагалися зламати комп'ютери слідчих у справі МН17 в Малайзії і Нідерландах.

Про це на суді в Гаазі заявив нідерландський прокурор Тійс Бергер, передає АР. Він переконаний, що таким чином Кремль намагається перешкодити розслідуванню.

За словами Бергера, тому є докази. Він додав, що ця інформація "затьмарює справу".

"Є явні ознаки того, що російський уряд дуже прагне перешкодити цьому розслідуванню, і що він готовий задіяти спецслужби з цією метою. Ці російські служби безпеки були звинувачені у численних вбивствах, скоєних протягом останніх років в різних європейських країнах", – зазначив прокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Бергер заявив, що у звинувачення є докази того, що літак був збитий з російської установки "Бук".

Нагадаємо, що 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. у результаті аварії загинуло 298 осіб, які перебували на борту.

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