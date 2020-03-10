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10 березня • оновлено в 21:19
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/ Розслідування

Росія спробувала втрутитися у розслідування справи МН17 – нідерландський прокурор

1.3т
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Російські спецслужби намагалися зламати комп'ютери слідчих у справі МН17 в Малайзії і Нідерландах.

Про це на суді в Гаазі заявив нідерландський прокурор Тійс Бергер, передає АР. Він переконаний, що таким чином Кремль намагається перешкодити розслідуванню.

За словами Бергера, тому є докази. Він додав, що ця інформація "затьмарює справу".

В Гаазі звинуватили Росію у спробі перешкодити розслідуванню справи МН17

"Є явні ознаки того, що російський уряд дуже прагне перешкодити цьому розслідуванню, і що він готовий задіяти спецслужби з цією метою. Ці російські служби безпеки були звинувачені у численних вбивствах, скоєних протягом останніх років в різних європейських країнах", – зазначив прокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Бергер заявив, що у звинувачення є докази того, що літак був збитий з російської установки "Бук".

Нагадаємо, що 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. у результаті аварії загинуло 298 осіб, які перебували на борту.

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Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди Гаага
Теги
Росія - країна-агресор хакери
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну так доказательства в студию, тьфу, в суд! или опять " это сказал свидетель с русским акцентом, но мы его вам не покажем"!
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Карпов Стас
Карпов Стас
На ночь такой бред читать вредно. На самом деле прокурор сказал не так. Посмотрите оригинал
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в хакеров vpn наверно стоял россия.вот и вывод.нужно было афганистан ставить
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