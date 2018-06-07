"Росія скоро оговтається від санкцій": у Гройсмана зробили заяву про війну

Війна на Донбасі Продам ще довго, оскільки домовитися з Росією майже неможливо, а ефект західних санкцій буде скоро знівельовано.

Про це OBOZREVATEL повідомив постійний представник Кабінету міністрів у парламенті, народний депутат від Блоку Петра Порошенко Вадим Денисенко.

"Війна триває і, на жаль, вона буде тривати ще довго. Не будемо брехати собі. Роки точно. Війна триватиме, поки при владі в Росії буде сильний Путін. Тобто, в принципі, у нас є шанс закінчити війну хоч завтра. але за умови, якщо погодимося програти ", - зазначив Денисенко.

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Він підкреслив, що Україні треба бути готовою до тривалого співіснування з абсолютно недоговороздатним сусідом.

"На жаль, той позитив, який дали західні санкції проти Росії, найближчим часом буде в значній мірі нівельовано зростанням цін на нафту до 80, а може і до 100 доларів за барель", - підсумував Денисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент РФ Володимир Путін озвучив втрати від санкцій.