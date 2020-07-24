Росія шукає спосіб піти з Донбасу, – Кравчук

Тетяна Гайжевська Розслідування 18:00, 24.07.2020 Оновлено: 18:18, 24.07.2020

Керівництво Російської Федерації може розглядати варіанти виходу з окупованого нею Донбасу.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив перший президент України Леонід Кравчук. "Можливо, Росія реально шукає вихід із цієї ситуації. Шість років воювати – це вже дуже складно", – зазначив він.

За словами першого президента, агресія проти України приносить Кремлю і Росії загалом безліч проблем, зокрема, санкційний тиск і міжнародну ізоляцію. "Це не сприятиме подальшому розвитку Росії – і економічному, і соціальному, і політичному, і дипломатичному", – переконаний він.

Кравчук припустив, що і в керівництві країни, і на рівні громадськості та інтелігенції сформовано усвідомлення того, що війна в Україні "не додасть Росії авторитету". "Вірю, що в Росії є люди, які думають про майбутнє", – сказав Кравчук.

Повну версію інтерв'ю з Леонідом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак припустив, що весь світ підходить до переломного моменту в питанні війни на Донбасі.

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