Росія штовхає Україну до капітуляції: експерт розкрив схему Путіна

Президент Росії Володимир Путін намагається використовувати Мінські угоди як інструмент для примусу України до капітуляції.

Це необхідно йому для того, щоб уникнути відповідальності за вторгнення на територію чужої держави, що є беззаперечним юридичним фактом, зазначив у коментарі OBOZREVATEL експерт з морського права, радник ініціативи "Друзі України" Фонду "США-Україна" Богдан Устименко.

"У контексті березневих новин з Мінська дуже схоже, що "Мінські папірці" почали виконувати функцію пристрілювальної мішені для узгодження умов капітуляції України на умовах її конвенційного противника. Росія прагне за допомогою нахабно нав'язаних нам фейкових Мінських угод змусити внести зміни до Конституції України, легалізувати народжені самою РФ терористичні угруповання "Л/ДНР", а також нарешті почати повномасштабний процес руйнування нашої держави", – попередив юрист.

Разом з тим, він нагадав як мінімум про два злочини Росії, які, згідно з міжнародним законодавством, закріплюють за нею статус країни-окупанта.

Так, зазначив Устименко. 20 лютого 2014 роки є датою початку військових дій Росією проти України і днем початку окупації Криму, а також пов'язаних з півостровом морського і повітряного простору України. Експерт підкреслив, що в цій масштабній військовій операції РФ задіє десятки тисяч своїх військовослужбовців.

"У той же час Росія почала військові дії проти України в Криму без попередження у формі вмотивованого оголошення війни або у формі ультиматуму з умовним оголошенням війни, чим прямо порушила ІІІ Гаазьку конвенцію про відкриття військових дій 1907 року", – говорить юрист.

Устименко нагадав, що тільки 1 березня 2014 року Рада Федерації Федеральних зборів РФ дала згоду Володимиру Путіну на використання Збройних сил Росії на території України. При цьому очевидний стан війни з Україною РФ досі офіційно не визнає.

Володимир Путін YouTube

"Але, незважаючи на згадані обставини, з дня фактичного використання Збройних сил РФ проти нашої держави як на Росію, так і на Україну почали автоматично поширюватися принципи і норми законів війни. Крім цього, 25 листопада 2018 року є днем здійснення наступального акту насильства – конвенційного нападу Росії на Україну біля Керченської протоки. Тоді три кораблі ВМС України, які здійснювали перехід з Чорного в Азовське море, були захоплені державою-агресоркою, всі члени екіпажів опинилися у ворожому полоні", – акцентував увагу на другому показовому акті агресії Росії Устименко.

Він нагадав, що у військово-морській операції з боку РФ брали участь:

три прикордонних сторожових катери (ПСКР "Соболь", "Дон", "Изумруд");

один катер типу "Мангуст";

один корвет (МПК "Суздалец");

один танкер (торгове судно, що використовується в якості військового об'єкта);

два вертольоти Ка-52;

два літаки Су-25;

один літак Су-30.

"Отже, з метою захоплення лише трьох невеликих українських кораблів, які мирно йшли до Азовського моря, "героїчна" РФ використала 11 своїх військових об'єктів, які є безумовною ознакою повноцінної військової операції в морі і в повітрі. Обидва рази Росією були застосовані власні Збройні сили проти Збройних сил України", – зазначив експерт.

Все це, за словами Устименка, підтверджує, що Росія та Україна знаходяться в стані конвенційного (традиційного) міжнародного збройного конфлікту з дня початку окупації Криму.

"Змушений констатувати, що мирний час в Україні явно не настав, оскільки мир між РФ і Україною укладений не був, Росія не припинила окупацію територій в міжнародно визнаних кордонах України та окупацію українських морського і повітряного просторів. Також не було укладено угоду про капітуляцію однією з держав-супротивників", – робить висновок Устименко.

"Крім того, беззаперечним доказом факту існування конвенційної війни між державами є і та обставина, що військовополонені громадяни України досі не звільнені з ворожого полону і не репатрійовані, як цього вимагає стаття 118 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, одразу після закінчення військових дій. Отже, на підставі законів війни Росія юридично є офіційним ворогом України", – резюмував він, пояснюючи, чому Кремль так поспішає примусити Україну до капітуляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України ("Слуга народу"), голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі з боку терористів говорить про те, що президент Росії Володимир Путін не має наміру дотримуватися Мінських домовленостей.

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