Росія розмістила артилерію в житлових кварталах на Донбасі – розвідка

Російські окупанти на Донбасі повернулися до цинічної тактики обстрілів позицій Об'єднаних сил. Вони розміщують свою артилерію в житлових кварталах.
Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Захисники уточнили, що ініціаторами прикриття бойових позицій мирним населенням є представники командування російсько-окупаційних військ.
"Такі дії окупантів посилили невдоволення місцевих жителів, адже від детонації в результаті пострілів знищується їх особисте майно, також відбувається додаткове мінування підступів до зазначених позицій", – йдеться у зведенні Міноборони.
Артилерія
"Деловая столица"
До речі, окупанти самі стають жертвами останньої підлості. Так, 23 лютого на одному зі своїх мінних полів підірвався військовослужбовець 1 АК РФ. Однак командування окупаційних військ намагається приховати обставини інциденту і видає загибель найманця як результат зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою Об'єднаних сил.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше розвідка повідомила, що російські окупанти на Донбасі інтенсивно почали зміцнювати позиції своєї артилерії й проводити навчання для відпрацювання ударів по позиціях ОС.
Крім того, загарбники обладнають нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок і танків, а також створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів на передовій.
Також терористи почали масові спроби проникнення ДРГ на позиції ОС.
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