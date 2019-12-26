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26 грудня • оновлено в 14:03
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Росія раптово стягнула зброю на передову: у розвідці зробили заяву

1.2т
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Окупанти переміщують важке озброєння впритул до лінії розмежування на відстань вогневого ураження позицій Об'єднаних сил на Донбасі, ігноруючи Мінські домовленості.

Все це відбувається під пильним оком вищого командування російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема у Куйбишевському районі Донецька (відстань до лінії розмежування – приблизно 8 км) противник розмістив 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б" зі складу окремої артилерійської бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

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Росія раптово стягнула зброю до лінії розмежування на Донбасі

Росія раптово стягнула зброю до лінії розмежування на Донбасі

Як зазначають українські військові, окупанти продовжують нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки, а також поповнювати запаси боєприпасів артилерійських і танкових підрозділів із відпрацюванням питань їхнього висування на вогневі позиції.

Зі свого боку підрозділи Об'єднаних сил, наголошують у Міноборони, щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не загинув і не був поранений внаслідок бойових дій, що розв'язалися на Донбасі 25 грудня. Крім того, захисникам вдалося знищити кілька одиниць бойової техніки супротивника і поранити кількох із них.

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Автор
Марта Рок
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Міністерство оборони України
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фил филька
фил филька
ну что всушники, сымайте заполненные повидлом шальвары и тикайте к себе домой пока живы)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
эй, ограниченно одаренные, если мы разместим силы ВС РФ у ваших границ, то вы охереете...
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