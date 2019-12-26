Росія раптово стягнула зброю на передову: у розвідці зробили заяву

Окупанти переміщують важке озброєння впритул до лінії розмежування на відстань вогневого ураження позицій Об'єднаних сил на Донбасі, ігноруючи Мінські домовленості.

Все це відбувається під пильним оком вищого командування російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема у Куйбишевському районі Донецька (відстань до лінії розмежування – приблизно 8 км) противник розмістив 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б" зі складу окремої артилерійської бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

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Як зазначають українські військові, окупанти продовжують нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки, а також поповнювати запаси боєприпасів артилерійських і танкових підрозділів із відпрацюванням питань їхнього висування на вогневі позиції.

Зі свого боку підрозділи Об'єднаних сил, наголошують у Міноборони, щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не загинув і не був поранений внаслідок бойових дій, що розв'язалися на Донбасі 25 грудня. Крім того, захисникам вдалося знищити кілька одиниць бойової техніки супротивника і поранити кількох із них.

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