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21 грудня • оновлено в 15:22
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Росія раптово перекрила Керченську протоку

1.2т
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Міністерство транспорту Росії на чотири доби перекрило рух Керченською протокою – з 21 до 24 грудня, через запуск там поїздів.

Одним із них нібито має проїхати сам глава РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проєкту в "Інституті Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"20.12.2019 року Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на 4 доби. Причиною стало те, що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг!" – написав він, посилаючись на повідомлення росЗМІ.

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Росія на чотири доби перекрила Керченську протоку

Росія на чотири доби перекрила Керченську протоку

Водночас Клименко звернувся до українського МЗС з вимогою пояснити, чому воно ніяк не реагує на дії країни-агресорки.

"Як там риба? Як там спільні внутрішні води? Як там договір щодо Азовського моря та Керченської протоки? Вони історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації. "Врегулювання питань, що стосуються акваторії Керченської протоки, здійснюється за угодою між Сторонами..." Чи, може, з вами узгодили?" – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Керченська протока Міністерство закордонних справ України Азовське море
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
х.охла забыли спросить)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Селюки, а у вас там что, бешенный поток барж?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Если бы у Клименко был бы хоть отголосок чувства самосохранения, то он бы понял, что 23-го числа нужно держаться подальше от Моста!
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