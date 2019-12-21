Росія раптово перекрила Керченську протоку

Міністерство транспорту Росії на чотири доби перекрило рух Керченською протокою – з 21 до 24 грудня, через запуск там поїздів.

Одним із них нібито має проїхати сам глава РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проєкту в "Інституті Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"20.12.2019 року Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на 4 доби. Причиною стало те, що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг!" – написав він, посилаючись на повідомлення росЗМІ.

Росія на чотири доби перекрила Керченську протоку

Водночас Клименко звернувся до українського МЗС з вимогою пояснити, чому воно ніяк не реагує на дії країни-агресорки.

"Як там риба? Як там спільні внутрішні води? Як там договір щодо Азовського моря та Керченської протоки? Вони історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації. "Врегулювання питань, що стосуються акваторії Керченської протоки, здійснюється за угодою між Сторонами..." Чи, може, з вами узгодили?" – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у Чорному і Азовському морях постійно зростають військові загрози для України з вини РФ. Країна-агресорка перешкоджає свободі судноплавства та розвитку української морської індустрії.

Своєю чергою морпіхи ЗСУ попередили, що в місті Скадовськ Херсонської області на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть здійснити прорив російські військові.

Відомо, що станом на 1 грудня Росія наростила час штучного утримування українських кораблів у Керченській протоці до 56 годин.

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