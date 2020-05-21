Росія привезла важку артилерію на кордон із Україною та Білоруссю. Фото

Антон Малиновський Розслідування 16:43, 21.05.2020 Оновлено: 16:55, 21.05.2020

Російський артилерійський полк, який розміщений на кордоні з Україною та Білоруссю, отримав 10 нових самохідних гаубиць 2С33 "Мста-СМ2".

Про це повідомляє Міноборони Росії. За їхніми словами, це зброя призначена для знищення артилерії, бронетехніки, ППО і солдатів противника. Повний боєкомплект гаубиці – це 50 патронів 152-го калібру, а дальність стрільби становить до 29 км.

Зазначимо, що саме в цьому регіоні, в місті Почеп Брянської області, є 856-й артилерійський полк, який цьогоріч вже отримував 15 таких же гаубиць. Розміщений він приблизно за 60 км від кордону з Україною.

Росія привезла важку артилерію на кордон з Україною та Білоруссю
Росія привезла важку артилерію на кордон з Україною та Білоруссю
Міноборони Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, РФ нарощує угруповання військ поблизу кордону з Україною.

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