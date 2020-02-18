Росія приурочила потужну атаку на Донбасі до двох подій – активіст

Російські окупанти приурочили криваву провокацію на Донбасі до двох пам'ятних для України дат – річниць "дебальцевського котла" і розстрілу Майдану.
Таку думку висловив у ефірі ObozTV активіст Революції Гідності Назар Приходько, коментуючи атаку на підрозділи Об'єднаних сил.
"Російські окупанти славляться своїм символізмом, вони завжди під якусь дату намагаються підв'язати атаки на нас – то на фронті, то всередині нашої держави", – наголосив учасник Майдану.
"Тому я підтримую версію, що вони могли нам таким чином "нагадати" про славні і трагічні події 6-річної давнини і про трагічні події 5-річної давнини, а саме про "дебальцевський котел", – пояснив він.
24tv.ua
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