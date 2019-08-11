Росія приставила Україні до скроні ствол пістолета – ветеран АТО

Росія висунула Україні ультиматум для припинення війни на Донбасі, який загрожує Києву втратою незалежності.

Про це заявив в ефірі ObozTV учасник війни на Донбасі Юрій Кочевенко. За його словами, на менше РФ не згодна.

"Російська Федерація давно озвучила ультиматум, що вони вимагають за припинення агресії. Вони фактично приставили нам до скроні ствол пістолета і кажуть – виконуйте наші умови, або будемо продовжувати кровоточити вам на Донбасі і постійно тримати загрозу повномасштабного вторгнення, якщо щось піде не так", – заявив ветеран АТО.

"Вони вимагають визнання анексії Криму, федералізації України, відмови від євроатлантичної інтеграції, повернення псевдореспублік до складу України на умовах широкої автономії з правом вето на зовнішньополітичні рішення. Такою вони хочуть бачити Україну у себе під боком", – підкреслив він.

За словами Кочевенка, мінський процес малоефективний, оскільки жодна зі сторін не може бути задоволена їх результатами.

"Для України неприпустимо виконання жодної з цих умов, тому що фактично це призведе до втрати незалежності і суверенітету. А Росія на менше не згодна. Поки що їй вдається завдяки успішним операціям на Заході зменшити міжнародний тиск на себе. Вона має надію, що якщо ще п'ять років потягне час, то санкції вже просто знімуть, а ситуацію з Кримом і Донбасом приймуть як таку, що відбулася де-факто", – уклав ветеран АТО.

cont.ws

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