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12 вересня • оновлено в 20:37
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/ Розслідування

Росія позбулася головного свідка МН17: де "сплив" Цемах

14.6т Читати матеріал російською

Дочка виданого Росії в рамках обміну свідка у справі MH17 Володимира Цемаха заявила, що вони з батьком повернулися на окуповану територію Донбасу.

Про це повідомило "Настоящее Время". В який саме населений пункт повернувся колишній терорист "ДНР", Марія Левченко-Цемах не уточнила.

Відомо, що дочка живе в окупованому терористами Харцизьку, недалеко від Сніжного Донецької області, де жив її батько до затримання українськими спецслужбами.

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Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17

Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17

Колаж

Крім того, Левченко-Цемах зазначила, що її батько все ще перебуває в статусі свідка, і тому йому не будуть наймати адвоката.

"Всі, хто хотів, від батька свідоцтво отримали. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали. Ніхто ні від кого не ховається, приховувати йому нічого", – заявила вона.

За її словами, Цемах дав свідчення "всім сторонам", в тому числі слідчим із Нідерландів.

"Усі вже отримали потрібні свідчення, які хотіли отримати, всі країни. Не будемо заважати їм працювати та розбурхувати громадськість", – зазначила вона.

На питання про подальші плани дочка Цемаха відповіла: "Жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доправлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецпризначенці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.

  • 30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

  • 3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.

  • У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.

  • 5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

  • Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.

  • Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Особа
Володимир Цемах
Місце
Україна
Теги
обмін терористи "ДНР" Новини ДНР Новини Донбасу Боїнг МН17
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять кыборхов отправят на поимку, чтоб заложников для следующего обмена набрать.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Федоров Федор, ну да, по "тщательно продуманному" маршруту где "случайно" вырастет минное поле. Для "легендарных разведчиков" это норма.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Цемах свободный ,но три ВСУшных алкаша пострадало,один из них подох,чушкарей усраинских жаба давит.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Драго Кувалда, ну раз ти тут, то усім стає ясно: кого і що давить.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Россия невидет вины, но у каклов пердаки рвёт.
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