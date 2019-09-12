Росія позбулася головного свідка МН17: де "сплив" Цемах

Дочка виданого Росії в рамках обміну свідка у справі MH17 Володимира Цемаха заявила, що вони з батьком повернулися на окуповану територію Донбасу.
Про це повідомило "Настоящее Время". В який саме населений пункт повернувся колишній терорист "ДНР", Марія Левченко-Цемах не уточнила.
Відомо, що дочка живе в окупованому терористами Харцизьку, недалеко від Сніжного Донецької області, де жив її батько до затримання українськими спецслужбами.
Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17
Колаж
Крім того, Левченко-Цемах зазначила, що її батько все ще перебуває в статусі свідка, і тому йому не будуть наймати адвоката.
"Всі, хто хотів, від батька свідоцтво отримали. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали. Ніхто ні від кого не ховається, приховувати йому нічого", – заявила вона.
За її словами, Цемах дав свідчення "всім сторонам", в тому числі слідчим із Нідерландів.
"Усі вже отримали потрібні свідчення, які хотіли отримати, всі країни. Не будемо заважати їм працювати та розбурхувати громадськість", – зазначила вона.
На питання про подальші плани дочка Цемаха відповіла: "Жити".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований за рішенням суду.
Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецпризначенці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.
Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.
30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.
3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, відзначивши, що вони їдуть додому.
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