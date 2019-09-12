Росія позбулася головного свідка МН17: де "сплив" Цемах

Дочка виданого Росії в рамках обміну свідка у справі MH17 Володимира Цемаха заявила, що вони з батьком повернулися на окуповану територію Донбасу.

Про це повідомило "Настоящее Время". В який саме населений пункт повернувся колишній терорист "ДНР", Марія Левченко-Цемах не уточнила.

Відомо, що дочка живе в окупованому терористами Харцизьку, недалеко від Сніжного Донецької області, де жив її батько до затримання українськими спецслужбами.

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Крім того, Левченко-Цемах зазначила, що її батько все ще перебуває в статусі свідка, і тому йому не будуть наймати адвоката.

"Всі, хто хотів, від батька свідоцтво отримали. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали. Ніхто ні від кого не ховається, приховувати йому нічого", – заявила вона.

За її словами, Цемах дав свідчення "всім сторонам", в тому числі слідчим із Нідерландів.

"Усі вже отримали потрібні свідчення, які хотіли отримати, всі країни. Не будемо заважати їм працювати та розбурхувати громадськість", – зазначила вона.

На питання про подальші плани дочка Цемаха відповіла: "Жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, відзначивши, що вони їдуть додому.

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