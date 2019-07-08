"Росія повинна померти!" Біля NewsOne у Києві запалили фаєри. Перші фото і відео мітингу

У Києві в понеділок, 8 липня, відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne, що пов'язаний зі скандальним політиком-опозиціонером, кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Як повідомляє "Радіо Свобода", протестна акція, яка розпочалася близько 20:00, була анонсована організаторами раніше (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

В акції брали участь близько сотні осіб (за даними LB.ua. – близько 250). Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

Мітинг біля офісу NewsOne lb.ua

Відзначається, що протестувальники вимагали позбавити ліцензії телеканали NewsOne і "112 Україна".

На час акції поліція посилила охорону бізнес-центру, проте протестувальникам правоохоронці не заважали і ситуацію не коментували. Також поблизу будівлі чергували пожежні.

Мітинг біля офісу NewsOne Радіо Свобода

Мітинг біля офісу NewsOne lb.ua

Мітинг біля офісу NewsOne RT

Активісти скандували "Медведчук, гори в пеклі!", обмальовували вікна вікна й асфальт балончиками. На будівлі офісу протестувальники написали: Russia must die (Росія повинна померти).

Мітинг біля офісу NewsOne lb.ua

Вказується, що серед учасників мітингу були присутні, зокрема, члени "Національного корпусу".

Відзначається, що на акції ідентифікували фотографа видання "Страна". Чоловіка оточили, однак зі сцени прозвучали заклики його не чіпати. У супроводі поліції він покинув протест. Близько 20:50 мітинг закінчився і люди почали розходитися.

Мітинг біля офісу NewsOne lb.ua

Мітинг біля офісу NewsOne lb.ua

Мітинг біля офісу NewsOne lb.ua

Мітинг біля офісу NewsOne Радіо Свобода

Мітинг біля офісу NewsOne Радіо Свобода

Мітинг біля офісу NewsOne Радіо Свобода

Під будівлю каналу Ньюзван вже стягують сили правоохоронці та пожежні. Про всяк випадок pic.twitter.com/axiXDmUaRA — Olya Komarova (@Komarisha) July 8, 2019

Бруківка біля будівлі Ньюзвану після декорації pic.twitter.com/HoX2ag3mil — Olya Komarova (@Komarisha) July 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" з пропагандистським каналом "Россия 1".

Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донахью у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалено "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій через телеміст і не піддаватися на провокації.

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