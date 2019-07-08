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"Росія повинна померти!" Біля NewsOne у Києві запалили фаєри. Перші фото і відео мітингу

4.7тЧитати матеріал російською

У Києві в понеділок, 8 липня, відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne, що пов'язаний зі скандальним політиком-опозиціонером, кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Як повідомляє "Радіо Свобода", протестна акція, яка розпочалася близько 20:00, була анонсована організаторами раніше (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

В акції брали участь близько сотні осіб (за даними LB.ua. – близько 250). Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

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Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

lb.ua

Відзначається, що протестувальники вимагали позбавити ліцензії телеканали NewsOne і "112 Україна".

На час акції поліція посилила охорону бізнес-центру, проте протестувальникам правоохоронці не заважали і ситуацію не коментували. Також поблизу будівлі чергували пожежні.

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

Радіо Свобода

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

lb.ua

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

RT

Активісти скандували "Медведчук, гори в пеклі!", обмальовували вікна вікна й асфальт балончиками. На будівлі офісу протестувальники написали: Russia must die (Росія повинна померти).

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

lb.ua

Вказується, що серед учасників мітингу були присутні, зокрема, члени "Національного корпусу".

Відзначається, що на акції ідентифікували фотографа видання "Страна". Чоловіка оточили, однак зі сцени прозвучали заклики його не чіпати. У супроводі поліції він покинув протест. Близько 20:50 мітинг закінчився і люди почали розходитися.

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

lb.ua

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

lb.ua

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

lb.ua

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

Радіо Свобода

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

Радіо Свобода

Мітинг біля офісу NewsOne

Мітинг біля офісу NewsOne

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" з пропагандистським каналом "Россия 1".

  • Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донахью у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалено "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

  • Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій через телеміст і не піддаватися на провокації.

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Тема
Телеміст із Росією
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
протестмітингфотографиивидео
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Serov Oleg
Serov Oleg
щаз нажрутся и буду хрюкать про очередную победу над супостатом
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Golan Sim
Golan Sim
Безумные свинопапуасы дали выход своим истеричным страстям! Пароксизмы натужной ненависти и ущербных комплексов недобитых укронацистов ещё больше унизили государство Украину и весь её народ в глазах мирового сообщества.
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
ВСЮ ШОБЛУ В АТО ! В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ! )) Ну и рыла жiдовские + хуторяне раболепные за 20 хрн. Радует шо их все меньше)))
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