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8 вересня • оновлено в 11:22
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Росія повідомила про обмін полоненими: у Зеленського дали перший коментар

21.6т Читати матеріал російською

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан зазначає, що не може коментувати взаємне звільнення утримуваних осіб з Російською Федерацією.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері, 6 вересня, він наголосив, що громадяни України, їх свобода і здоров'я – головна цінність для держави.

"Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Але я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України – це найвища цінність для нашої держави, їх свобода, їх здоров'я, їх воля. Це принципово", – сказав він.

Новини
"Мені однаково, хто він такий": Безсмертний "наїхав" на Зеленського через обмін полоненими

Андрій Богдан

Андрій Богдан

24 канал

Нагадаємо, увечері 6 вересня в мережі з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня. Інформацію поширив російський "Інтерфакс", посилаючись на відповідний пост нібито в Twitter глави держави. Як виявилося, ЗМІ використовувало заяву, яку оприлюднили з неофіційного аккаунта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що обмін може відбутися 7 вересня, також заявив адвокат росіян Валентин Рибін. За даними правозахисника, в пункт збору осіб, які беруть участь в обміні, станом на 16.45 6 вересня доставили всіх ув'язнених, крім одного – Руслана Гаджиєва. Він розповів, що Зеленський помилував 12 росіян, однак указ глави держави поки не був оприлюднений.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Перепил Недо
Перепил Недо
Зарікалася свиня...
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Santi Amonito
Santi Amonito
До тех пор пока террорист и агрессор - ху*ло будет хватать украинцев когда оно захочет - до тех пор эта "наивысшая ценность" будет для него разменной монетой. А все эти мантры быгдана лишь для потирания клешней этого плешивого педерасейского уё*ища - оно своё бы-дло с оружием запускает в чужую страну и при этом не чешется, зная что его "высшая ценность" гроша ломанного не стоит. Молча и конкретно надо освобождать, а не "петь лазаря", на котором еще и мертветчук пасется, как муха на го*не.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А якже, як жавжди вині всі тільки не ми,ми старались,ми все робили,а вони не зрозуміли ,ми не казали,вони самі це придумали. Ну якось так.
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