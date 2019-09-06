Росія повідомила про обмін полоненими: у Зеленського дали перший коментар

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан зазначає, що не може коментувати взаємне звільнення утримуваних осіб з Російською Федерацією.
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері, 6 вересня, він наголосив, що громадяни України, їх свобода і здоров'я – головна цінність для держави.
"Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Але я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України – це найвища цінність для нашої держави, їх свобода, їх здоров'я, їх воля. Це принципово", – сказав він.
Андрій Богдан
24 канал
Нагадаємо, увечері 6 вересня в мережі з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня. Інформацію поширив російський "Інтерфакс", посилаючись на відповідний пост нібито в Twitter глави держави. Як виявилося, ЗМІ використовувало заяву, яку оприлюднили з неофіційного аккаунта.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що обмін може відбутися 7 вересня, також заявив адвокат росіян Валентин Рибін. За даними правозахисника, в пункт збору осіб, які беруть участь в обміні, станом на 16.45 6 вересня доставили всіх ув'язнених, крім одного – Руслана Гаджиєва. Він розповів, що Зеленський помилував 12 росіян, однак указ глави держави поки не був оприлюднений.
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