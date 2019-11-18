Головна Новини
18 листопада • оновлено в 12:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань

Росія почала повернення Україні захоплених кораблів: всі подробиці

4.6т
Читати матеріал російською

Російська Федерація почала передачу Україні кораблів, захоплених поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден стартувала 18 листопада о 12:00 за київським часом.

Йдеться про катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в російських силових структурах. "Процес передачі почався", – сказав співрозмовник, уточнивши, що процес займе кілька годин.

Раніше, як передає УНН, командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко розповів, що повернення Україні цих військових суден почалося згідно з планом.

"Йде процес. Офіцери знаходяться в точці, про яку говорили. Все за планом", – сказав він, коли українські моряки зустрічали катери і буксир.

Новини
Угоди не буде: МЗС РФ зробило гучну заяву щодо українських кораблів

Українські кораблі

Українські кораблі

"Інформаційний спротив"

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що зазначені кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони в супроводі російських кораблів пішли Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.

Сенатор від окупованого Криму Сергій Цеков їдко прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів, оголосивши, що це було очікувано, і взагалі, РФ нібито демонструє винятково добрі наміри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Ігор Воронченко
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
5
15
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Потом в учебниках будут рассказывать о героически отбитых линкорах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Перемога?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Нонаме Нонаме, Историческая
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
tosirova tossika
tosirova tossika
Нонаме Нонаме, она ! всё таки прошли хуторянские корыта Керченский пролив ! надавали всё таки Путину по зубам....правда пришлось обдристаным сдаваться ахресору в плен , но это мелочи !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги