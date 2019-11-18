Росія почала повернення Україні захоплених кораблів: всі подробиці

Російська Федерація почала передачу Україні кораблів, захоплених поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден стартувала 18 листопада о 12:00 за київським часом.
Йдеться про катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в російських силових структурах. "Процес передачі почався", – сказав співрозмовник, уточнивши, що процес займе кілька годин.
Раніше, як передає УНН, командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко розповів, що повернення Україні цих військових суден почалося згідно з планом.
"Йде процес. Офіцери знаходяться в точці, про яку говорили. Все за планом", – сказав він, коли українські моряки зустрічали катери і буксир.
Українські кораблі
"Інформаційний спротив"
Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що зазначені кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони в супроводі російських кораблів пішли Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.
Сенатор від окупованого Криму Сергій Цеков їдко прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів, оголосивши, що це було очікувано, і взагалі, РФ нібито демонструє винятково добрі наміри.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків зазнали поранень. Окупанти незаконно помістили їх в московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
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