Росія почала повернення Україні захоплених кораблів: всі подробиці

Російська Федерація почала передачу Україні кораблів, захоплених поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден стартувала 18 листопада о 12:00 за київським часом.

Йдеться про катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в російських силових структурах. "Процес передачі почався", – сказав співрозмовник, уточнивши, що процес займе кілька годин.

Раніше, як передає УНН, командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко розповів, що повернення Україні цих військових суден почалося згідно з планом.

"Йде процес. Офіцери знаходяться в точці, про яку говорили. Все за планом", – сказав він, коли українські моряки зустрічали катери і буксир.

Українські кораблі "Інформаційний спротив"

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що зазначені кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони в супроводі російських кораблів пішли Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.

Сенатор від окупованого Криму Сергій Цеков їдко прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів, оголосивши, що це було очікувано, і взагалі, РФ нібито демонструє винятково добрі наміри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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