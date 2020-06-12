Росія потайки перекинула на Донбас техніку та зброю – ОБСЄ

ОБСЄ зафіксувала на Донбасі чергові порушення з боку окупантів. З-поміж іншого вона помітила і таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки кордону військової техніки та зброї.

Про це повідомили на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook. Також зазначається, що на тимчасово окуповану територію сходу України прибуває й особовий склад армії країни-агресорки.

"Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів та проїхати непоміченим для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ворог використовує ґрунтові дороги, оминаючи офіційні пункти пропуску", – йдеться у повідомленні.

Крім того, спостерігачі постійно фіксують порушення чинних домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Також спостерігається облаштування фортифікаційних споруд і мінування території поблизу ділянок розведення та житлових кварталів, що наражає на небезпеку мирних громадян Донбасу.

Росія перекинула техніку на Донбас "24 канал"

У штабі ООС також розповіли, що нещодавно безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії зафіксував щонайменше 30 тентованих вантажівок, які в’їхали зі сторони Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну урядові України територію, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Під час подальшого спостережного польоту БПЛА Місії було помічено понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортера БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську. Також поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлено зенітний ракетний комплекс 9К35 “Стріла-10”.

"Російські окупанти продовжують використовувати мирних жителів Донбасу у якості живого щита, облаштовуючи фортифікаційні споруди у житлових кварталах Горлівки. У місті нещодавно виявлено вириті дві нові траншеї та збудовані захисні споруди. Крім того, на околицях населеного пункту Широка Балка було зафіксовано приблизно 590 протитанкових мін", – повідомили у зведенні.

Усі ці факти, за словами захисників, свідчать, що російські загарбники і надалі демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи.

"Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах", – підсумували у штабі ООС.

Як писав OBOZREVATEL:

офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан повідомив, що на тимчасово окуповану територію Донбасу раптово приїхала велика кількість російських кураторів терористів "ЛНР".

Імовірно, вони стануть своєрідною підмогою найманцям, оскільки вже почали розквартировуватися в захопленому Луганську.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони України зафіксувало на Донбасі активне пересування важкого озброєння терористів "Л/ДНР". Маневри і стрільби окупанти влаштували з нагоди приїзду російських кураторів.

Перед цим через неконтрольовану українською владою ділянку кордону в ОРДЛО таємно прибули групи кадрових російських військових.

Їх відправили на Донбас для проведення інструкторсько-методичних занять та навчальних зборів із розвідниками, саперами, снайперами й особовим складом інших військово-облікових спеціальностей.

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