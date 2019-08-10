"Росія посилює обстріли!" На Донбасі трапилася нова трагедія із ЗСУ

У зоні проведення ООС на Донбасі терористи "Л/ДНР" 10 серпня обстріляли позиції українських військових, в результаті чого один боєць був убитий.

Про це в Facebook заявив журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що гарячі бої пройшли близько 13:30 в районі Новолуганського, де окупанти застосували гранатомети.

"Росія посилює обстріли на Донбасі. Війна триває. Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. Уже сім українських військовослужбовців загинуло з початку останнього перемир'я", - написав він.

У свою чергу волонтер Мирослав Гай також повідомив про втрати ЗСУ. Але, за його даними, загинули двоє бійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.

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