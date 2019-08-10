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"Росія посилює обстріли!" На Донбасі трапилася нова трагедія із ЗСУ

23.5т Читати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі терористи "Л/ДНР" 10 серпня обстріляли позиції українських військових, в результаті чого один боєць був убитий.

Про це в Facebook заявив журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що гарячі бої пройшли близько 13:30 в районі Новолуганського, де окупанти застосували гранатомети.

"Росія посилює обстріли на Донбасі. Війна триває. Сьогодні загинув смертю хоробрих ще один український воїн. Уже сім українських військовослужбовців загинуло з початку останнього перемир'я", - написав він.

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У свою чергу волонтер Мирослав Гай також повідомив про втрати ЗСУ. Але, за його даними, загинули двоє бійців.

"Росія посилює обстріли!" На Донбасі трапилася нова трагедія із ЗСУ
"Росія посилює обстріли!" На Донбасі трапилася нова трагедія із ЗСУ
"Росія посилює обстріли!" На Донбасі трапилася нова трагедія із ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.

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Антошин Денис
Антошин Денис
Снова Россия... Ну попросили бы у своих хозяев из-за океана снимки со спутников, как российские войска пересекают границу, а то 6-летняя брехня без доказательств надоела. Неужели так трудно? Если, конечно, сие факт имел или имеет место.
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Федоров Александр
Федоров Александр
Здорово долбят карателей.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Российские войска в Крыму, велкам
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