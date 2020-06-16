Росія посилила бойову підготовку терористів на Донбасі, – розвідка

Російські окупанти на Донбасі продовжили активно нарощувати інтенсивність заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової підготовки.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, зазначається на сайті відомства. За даними захисників, загарбники роблять це всупереч задекларованому зниженню ступеня бойової готовності своїх військ.

Зокрема, з 15 червня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК РФ розпочаті збори з корегувальниками артилерійського вогню, снайперами, гранатометниками, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та командирами артилерійських розрахунків.

Ситуація в зоні ООС станом на 16 червня

Зазначені заходи проводяться на всіх полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Водночас противник укріплює старі та обладнує нові інженерні споруди, а також відновлює мінно-вибухові загородження через збільшення випадків несанкціонованого спрацювання їх елементів.

Контроль та перевірка виконання зазначених робіт здійснюється офіцерами штабів армійських корпусів російських окупаційних військ із виїздом на об’єкти та складанням відповідних актів і фотозвітів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГУР Міноборони попередило, що на тимчасово окупованій території Донбасу активізувалися артилерійські підрозділи російської окупаційної армії. Командування російських окупаційних військ продовжує утримувати зазначені угруповання в готовності до застосування.