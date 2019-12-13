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13 грудня • оновлено в 08:30
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Росія порушила обіцянку: "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі

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Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню у четвер, 13 грудня, на Донбасі. Внаслідок цього жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Військові додали, що Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню відповідно до ухваленого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Франції.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

  • біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру і іншої стрілецької зброї.

Росія порушила обіцянку: "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

  • біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі розв'язалися криваві бої, внаслідок яких були поранені українські воїни.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как никто не пострадал, после мощных и точных ударов, как минимум пара у ВСУшных калек.
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