"РФ покриває злочинця!" Колишня нардепка розповіла, як покарати Януковича в Гаазі

У перспективі колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії, може постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Про такий варіант розвитку подій розповіла депутат Верховної Ради України VIII скликання, адвокат Олена Сотник у програмі "Гостре питання" на ObozTV. За її словами, головні умови для цього – наполегливий генеральний прокурор і наявність вагомих доказів.

"Якщо в Україні коли-небудь з'явиться дійсно наполегливий генеральний прокурор, який буде готовий довести цю справу до кінця, ми можемо продовжувати ініціювати (розгляд справи Януковича. – Ред.) в Гаазькому суді. Й у Януковича є всі перспективи опинитися на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному трибуналі", – не виключила Сотник.

На її думку, розстріли на Майдані – це злочини проти людяності, тому Янукович може понести відповідальність як людина, яка віддала наказ.

"Питання в тому, чи зможе Україна зібрати всі необхідні докази, щоб передати їх до Гааги", – уточнила юристка.

Сотник також висловила сподівання, що Україна доведе до кінця заочне засудження Януковича.

"Дуже сподіваюся, що всі вироки набудуть законної сили, і що ця людина ніколи в житті не повернеться в Україну. А якщо повернеться – буде сидіти за гратами", – зізналася екснардепка.

"Заочне засудження – теж своєрідне громадське покарання. Тому що це де-факто вже визнання провини людини. Ми розуміємо, що він злочинець, і розуміємо, що РФ покриває злочинця", – констатувала вона.

Віктор Янукович після Революції Гідності в 2014 році переховується в Росії rbc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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