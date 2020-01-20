"РФ покриває злочинця!" Колишня нардепка розповіла, як покарати Януковича в Гаазі

У перспективі колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії, може постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
Про такий варіант розвитку подій розповіла депутат Верховної Ради України VIII скликання, адвокат Олена Сотник у програмі "Гостре питання" на ObozTV. За її словами, головні умови для цього – наполегливий генеральний прокурор і наявність вагомих доказів.
"Якщо в Україні коли-небудь з'явиться дійсно наполегливий генеральний прокурор, який буде готовий довести цю справу до кінця, ми можемо продовжувати ініціювати (розгляд справи Януковича. – Ред.) в Гаазькому суді. Й у Януковича є всі перспективи опинитися на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному трибуналі", – не виключила Сотник.
На її думку, розстріли на Майдані – це злочини проти людяності, тому Янукович може понести відповідальність як людина, яка віддала наказ.
"Питання в тому, чи зможе Україна зібрати всі необхідні докази, щоб передати їх до Гааги", – уточнила юристка.
Сотник також висловила сподівання, що Україна доведе до кінця заочне засудження Януковича.
"Дуже сподіваюся, що всі вироки набудуть законної сили, і що ця людина ніколи в житті не повернеться в Україну. А якщо повернеться – буде сидіти за гратами", – зізналася екснардепка.
"Заочне засудження – теж своєрідне громадське покарання. Тому що це де-факто вже визнання провини людини. Ми розуміємо, що він злочинець, і розуміємо, що РФ покриває злочинця", – констатувала вона.
Віктор Янукович після Революції Гідності в 2014 році переховується в Росії
rbc.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Віктор Янукович залишив Україну в лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва. У жовтні 2016-го адвокат експрезидента заявив, що Янукович отримав тимчасовий притулок у Росії.
У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.
Захисники експрезидента зажадали скасувати вирок Оболонського суду, їхні скарги взяв до розгляду Апеляційний суд Києва. 23 вересня 2019 року адвокат Віталій Сердюк заявив, що Янукович збирається повернутися в Україну.
24 вересня Європейський суд загальної юрисдикції (Люксембург) зняв персональні санкції проти Януковича, які були накладені в 2018 році.
Однак колишній гарант залишається під чинними санкціями до березня 2020 року.
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