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5 березня • оновлено в 13:00
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/ Розслідування

Росія почала захоплення Донбасу у 2001 році – Данілов

3.2т
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готувалася до окупації Донбасу та захоплення Криму ще з 2001 року.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю UA: Українському радіо. Данілов відповів, чому не було масового опору агресору.

"Така ситуація почалася ще з 2001 року, коли до влади в Росії прийшов Путін. У них був план, вони чітко розуміли, чим це закінчиться. І у 2007 році я казав, що вони хочуть забрати наш Крим, зайняти території Донецької та Луганської областей, бо для людини з аналітичним складом розуму це вже тоді лежало на поверхні", – розповів він.

Данілов заявив, що Росія почала захоплення Донбасу у 2001 році

Данілов заявив, що Росія почала захоплення Донбасу у 2001 році

Цензор.НЕТ

За словами Данілова, росіяни займалися цими територіями і проникали в органи влади. Було дуже багато внутрішніх агентів.

"Але зараз ми збудилися, об'єдналися, зрозуміли, що для нас Україна і яка вона нам дорога", – резюмував Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов висловив переконання, що з жителями тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей "треба спілкуватися" як з українцями і "пояснювати їм ситуацію".

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чубатые, какая вам разница кто вас епёт?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, это вранье. С 1991-го!!!!
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
Вспоминается Тузла .А ещё в Ютубе есть пророческие слова чеченского командира Д.Дудаева
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