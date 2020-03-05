Росія почала захоплення Донбасу у 2001 році – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готувалася до окупації Донбасу та захоплення Криму ще з 2001 року.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю UA: Українському радіо. Данілов відповів, чому не було масового опору агресору.

"Така ситуація почалася ще з 2001 року, коли до влади в Росії прийшов Путін. У них був план, вони чітко розуміли, чим це закінчиться. І у 2007 році я казав, що вони хочуть забрати наш Крим, зайняти території Донецької та Луганської областей, бо для людини з аналітичним складом розуму це вже тоді лежало на поверхні", – розповів він.

Данілов заявив, що Росія почала захоплення Донбасу у 2001 році Цензор.НЕТ

За словами Данілова, росіяни займалися цими територіями і проникали в органи влади. Було дуже багато внутрішніх агентів.

"Але зараз ми збудилися, об'єдналися, зрозуміли, що для нас Україна і яка вона нам дорога", – резюмував Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов висловив переконання, що з жителями тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей "треба спілкуватися" як з українцями і "пояснювати їм ситуацію".

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