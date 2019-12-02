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2 грудня • оновлено в 22:15
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Росія почала стягувати танки до кордону з Україною: фотофакт

21.1т
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Росія по залізничних коліях відправляє в сторону України ешелони з танками.

Про це у Facebook повідомила Світлана Журавель, якій надіслав знімки товариш із РФ.

"Фото зроблені в Ростовській області на станції Репна. Два дні поспіль рухаються ешелони з танками в бік Донецька. Офігенне "перемир'я" та "розведення військ", – написала вона в мережі.

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Також були опубліковані кадри з танками зі станції Лиха, Ростовська область РФ. За її словами, ешелон йшов у Гуково (Росія) на окуповану Луганщину через Каменськ.

Крім того, вона додала, що росіянин, який надіслав їй фото, бачив, як армія РФ у 2014 знищувала Луганськ.

"Сам бачив як у 2014 році російські вертольоти бомбили Луганськ, а списали це на ЗСУ. Поки російські Ка-52 і Мі-24 хр*начили по Краснодонському району та Луганську, місцевому населенню розповіли, що їх бомбить київська хунта", – зазначила вона.

Танки в Ростовській області

Танки в Ростовській області

Facebook Світлана Журавель

Танки в Ростовській області

Танки в Ростовській області

Facebook Світлана Журавель

Танки в Ростовській області

Танки в Ростовській області

Facebook Світлана Журавель

Танки в Ростовській області

Танки в Ростовській області

Facebook Світлана Журавель

Як повідомляв OBOZREVATEL , в мережі з'явилися фото смертоносних боєприпасів, якими російські окупанти не припиняють обстрілювати Донбас.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Ростов-на-Дону
Тег
Новини Росії
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Ка52 бомбили, а местным рассказывали" Местное население Луганска совсем идиоты и не в состоянии отличить Камовские вертушки от "крокодилов" первых модификаций, состоящих на вооружении ВСУ.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Будьте скромнее, свидодрыстуны. Поверьте, т-62 явно предназначены не вам. Кстати, мадам журнализд и активизд, молодец, что этим рассказом полностью "сдали как стеклотару" своего информатора. Ссылки на маленькие полустанки - отличная наколка для контрразведки.
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Wick John
Wick John
Россия ещё не напала на руину а укро свиньи уже обдрыстали шаровары и попрятались в схроны
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Wick John, свинья - это твоя повседневность дристать в шаровары
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Кор Павел
Кор Павел
Hecke Josef, все в сортир негожа с полными гароварами тут по инету бегать
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