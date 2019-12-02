Росія почала стягувати танки до кордону з Україною: фотофакт

Росія по залізничних коліях відправляє в сторону України ешелони з танками.

Про це у Facebook повідомила Світлана Журавель, якій надіслав знімки товариш із РФ.

"Фото зроблені в Ростовській області на станції Репна. Два дні поспіль рухаються ешелони з танками в бік Донецька. Офігенне "перемир'я" та "розведення військ", – написала вона в мережі.

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Також були опубліковані кадри з танками зі станції Лиха, Ростовська область РФ. За її словами, ешелон йшов у Гуково (Росія) на окуповану Луганщину через Каменськ.

Крім того, вона додала, що росіянин, який надіслав їй фото, бачив, як армія РФ у 2014 знищувала Луганськ.

"Сам бачив як у 2014 році російські вертольоти бомбили Луганськ, а списали це на ЗСУ. Поки російські Ка-52 і Мі-24 хр*начили по Краснодонському району та Луганську, місцевому населенню розповіли, що їх бомбить київська хунта", – зазначила вона.

Танки в Ростовській області Facebook Світлана Журавель

Танки в Ростовській області Facebook Світлана Журавель

Танки в Ростовській області Facebook Світлана Журавель

Танки в Ростовській області Facebook Світлана Журавель

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