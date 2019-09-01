Росія по-новому відгородила вкрадений Крим від України: з'явилися фото

На адміністративному кордоні України з Кримом російські окупанти встановили нову огорожу.
Відповідні фото опублікував у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.
"Россіюшка продовжує красиво облаштовувати адмінкордон України і Криму... Новенький паркан, ширше охоплення, колючечка буде свіжа точно. Буде ще прекрасніше і затишніше і туристам, і кримчанам", - пише блогер.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
Россиюшка продолжает красиво обустраивать админкордон Украины и Крыма— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 вересня 2019 р.
Новенький забор
Шире охват
Колючечка будет свежая точно
Будет еще прекраснее и уютнее
И туристам и крымчанам pic.twitter.com/uxYaJ2RzJW
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували створити морський режимний район навколо анексованого Росією Криму з метою заборони заходу суден в усі порти півострова.
У свою чергу, т.зв. "влада" анексованого Криму заявили про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра.
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