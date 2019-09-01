Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Росія по-новому відгородила вкрадений Крим від України: з'явилися фото

1.3т Читати матеріал російською

На адміністративному кордоні України з Кримом російські окупанти встановили нову огорожу.

Відповідні фото опублікував у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

"Россіюшка продовжує красиво облаштовувати адмінкордон України і Криму... Новенький паркан, ширше охоплення, колючечка буде свіжа точно. Буде ще прекрасніше і затишніше і туристам, і кримчанам", - пише блогер.

Новини
Про море можна забути: в Криму поскаржилися на новий "подарунок" від Путіна
Росія по-новому відгородила вкрадений Крим від України: з'явилися фото

twitter.com/KrimRt

Росія по-новому відгородила вкрадений Крим від України: з'явилися фото

twitter.com/KrimRt

Росія по-новому відгородила вкрадений Крим від України: з'явилися фото

twitter.com/KrimRt

Росія по-новому відгородила вкрадений Крим від України: з'явилися фото

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували створити морський режимний район навколо анексованого Росією Криму з метою заборони заходу суден в усі порти півострова.

У свою чергу, т.зв. "влада" анексованого Криму заявили про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Николаев Олег
Николаев Олег
Где-то в Майами заплакал один Яценюк
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...