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18 лютого • оновлено в 10:32
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Росія пішла у наступ на Донбасі: в ОПУ екстрено зберуться силовики

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У зв'язку з кривавими боями, які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі, Рада національної безпеки і оборони України збереться на екстрене засідання.

За його підсумками у пресцентрі Офісу президента України відбудеться брифінг. Він розпочнеться о 12:00, повідомляється на офіційному Telegram-каналі ОПУ.

У ньому візьмуть участь секретар РНБО, керівництво Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Засідання РНБО

Засідання РНБО

LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вранці 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі.

  • У результаті бою, який станом на ранок 18 лютого триває біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат. Окупанти спробували прорватися через лінію розмежування.

  • В мережі почали з'являтися відео пекельних боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії на Донбасі 18 лютого.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
РНБО Служба безпеки України Генеральний штаб ЗСУ
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Салимон Анна
Салимон Анна
людей убивают, а они сраки поднять не могут ....
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Нужно просто перестать стрелять... (С)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Дешевая украинская провокация после обнародование плана "12 шагов к миру на Донбассе"
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