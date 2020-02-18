Росія пішла у наступ на Донбасі: в ОПУ екстрено зберуться силовики

У зв'язку з кривавими боями, які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі, Рада національної безпеки і оборони України збереться на екстрене засідання.

За його підсумками у пресцентрі Офісу президента України відбудеться брифінг. Він розпочнеться о 12:00, повідомляється на офіційному Telegram-каналі ОПУ.

У ньому візьмуть участь секретар РНБО, керівництво Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Засідання РНБО LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі.

У результаті бою, який станом на ранок 18 лютого триває біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат. Окупанти спробували прорватися через лінію розмежування.

В мережі почали з'являтися відео пекельних боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії на Донбасі 18 лютого.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал