Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі: що відомо

Росія контактує з представниками Нідерландів з приводу катастрофи з літаком Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.
Про це розповів посол Нідерландів у РФ Рене Джонс-Бос, передає "Інтерфакс". За його словами, сторони взаємодіють і вирішують питання проведення повноцінних консультацій у цій справі.
Посол додав, що Нідерланди перебувають "у контакті з російськими зацікавленими сторонами, які теж займаються цим питанням", однак при цьому Москва й Амстердам "не діляться інформацією з зовнішнім світом".
Місце катастрофи Боїнга на Донбасі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, за яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", що підтверджує причетність Росії до катастрофи.
Європейський союз закликав Росію визнати відповідальність за падіння рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази щодо слідства збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейсу МН17.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
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