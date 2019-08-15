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Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі: що відомо

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Росія контактує з представниками Нідерландів з приводу катастрофи з літаком Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.

Про це розповів посол Нідерландів у РФ Рене Джонс-Бос, передає "Інтерфакс". За його словами, сторони взаємодіють і вирішують питання проведення повноцінних консультацій у цій справі.

Посол додав, що Нідерланди перебувають "у контакті з російськими зацікавленими сторонами, які теж займаються цим питанням", однак при цьому Москва й Амстердам "не діляться інформацією з зовнішнім світом".

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Місце катастрофи Боїнга на Донбасі

Місце катастрофи Боїнга на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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Питон Каа
Питон Каа
Да уж, голландцы с этим номером ракеты крепко подставили Украину. Малайзия не верит в расследование и заявляет о фальсификации "доказательств". Да и частные расследователи подкинули материальчик на Украину. И это все не считая российских данных, которые прямо указывают на вину Украины.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Питон, эк вас питонит не по-детски. Остыньте - путин уже рассчитался по искам за сбитый. И даже лавров по этому поводу ничего не лаврает... вы-то чего раздуваетесь?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Денисенко Игорь, номер ракеты, который, выложили голландцы и попросили идентифицировать его, Россия подняла архивы и передала их следственной группе, но там быстро заткнулись и даже СМИ в Европе перестали эту тему поднимать, значит реально на укру все указывает...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
ДА то голландці рішають, як забашляти москаликам за моральну шкоду від несправедливих звинувачень.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путин и кремлевское опг убили в боинге 298 человек и 80 из них Дети! Гаага ждет! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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