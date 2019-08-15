Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі: що відомо

Росія контактує з представниками Нідерландів з приводу катастрофи з літаком Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.

Про це розповів посол Нідерландів у РФ Рене Джонс-Бос, передає "Інтерфакс". За його словами, сторони взаємодіють і вирішують питання проведення повноцінних консультацій у цій справі.

Посол додав, що Нідерланди перебувають "у контакті з російськими зацікавленими сторонами, які теж займаються цим питанням", однак при цьому Москва й Амстердам "не діляться інформацією з зовнішнім світом".

Місце катастрофи Боїнга на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!