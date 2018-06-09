Росія підготувала новий полк для війни на Донбасі

У Росії готують нову партію так званих добровольців, яких пошлють вбивати українців на Донбасі.

За даними народного депутата і координатора "Інформаційного опору" Дмитра Тимчука, навчання військових проходитиме упродовж всього літо.

"У Центрі тактичної та вогневої підготовки "Партизан" (м.Санкт-Петербург, РФ) здійснено набір і почалася підготовка нової партії "добровольців" для участі в бойових діях на сході України в складі російських окупаційних військ. Навчання нового набору проходить з 1 го червня і закінчиться 31 серпня", - написав він у Facebook.

Так, військових вчать за наступною програмою: курс топографії та орієнтування на місцевості, тактична медицина, курс виживання, спецкурс "Партизан" з ведення бою в місті та лісі, вогнева підготовка з використанням різних видів стрілецької зброї.

"Протягом останніх чотирьох років цей центр спеціалізується на підготовці диверсантів за спеціальною програмою, що дозволяє в короткі терміни навчити "курсантів" основним навичкам диверсійно-терористичної діяльності. Випускники центру призначаються на посади командирів ДРГ, виконують функції інструкторів у складі російських окупаційних військ на Донбасі", - підкреслив він.

За словами Тимчука, за час існування центру підготовлено понад 400 терористів, більшість з яких нагороджено "медалями" та "орденами" "Л/ДНР".

"Центр зареєстровано за адресою: м. Санкт-Петербург, вул. Дрезденська, 20, тел 89213524578, 89112012177. Його керівником є громадянин РФ 1978 р.н. Денис Васильєв", - резюмував Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимчук розповів, чому Росія готова відмовитися від Донбасу.