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9 грудня • оновлено в 11:45
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Росія перетворила Крим у пустелю: озвучені лякаючі докази

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На окупованому Росією півострові Крим, через порядки місцевої влади, буквально до критичної посилилася проблема обміління водойм.

Зокрема, колись повноводе озеро Богайли, що в Сакському районі, за останні декілька років просто зникло. І тепер це місце нагадує космічний пейзаж – суха потріскана поверхня без ознак життя. Про зневоднення півострова повідомляють "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що місцеві ЗМІ воліють замовчувати про проблему, а кримчани будують здогадки про причини зникнення води. Одні звинувачують у цьому перекриття українською владою Північно-Кримського каналу, інші – приватні інтереси або сезонну посушливість.

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У Криму висихають озера

У Криму висихають озера

Крим.Реалії

Хоча проблема пересихання водойм Криму значно серйозніша. За словами очевидців, на сході півострова також висохло Марфовське озеро – там ґрунт покритий білим шаром солі. А на півдні така ж доля скоро спіткає й озеро Кизилівське. Як розповідають блогери, ще в минулому році тут можна було купатися, а тепер – спокійно пройти його від краю до краю по твердій землі.

Зникнення озера Богайли

Зникнення озера Богайли

Крим.Реалії

Існують докази, що проблема нестачі води й обміління водойм в Криму дійсно погіршилася після анексії півострова Росією, зокрема, у зв'язку з перекриттям українською владою Північно-Кримського каналу.

Зникнення озера Богайли

Зникнення озера Богайли

Крим.Реалії

"Понад дві третини території Криму мають гострий дефіцит водних ресурсів. І сьогодні він залежить тільки від природно-кліматичних умов. Якщо в Криму є сніг і опади, то є і вода. Якщо їх немає – води теж немає", – заявила заступник директора українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

Зникнення озера Богайли

Зникнення озера Богайли

Крим.Реалії

Водночас підконтрольна Кремлю влада Криму сподівається на підтримку Росії, чекаючи, що в найближчі п'ять років на вирішення екологічних проблем півострова виділить приблизно 60 мільйонів доларів. Правда, ці кошти вже поділили і, як зазначається, в основному мають намір направити їх на боротьбу зі смітниками. А ось про порятунок висохлих озер і річок окупанти мови поки не ведуть.

Зникнення озера Богайли

Зникнення озера Богайли

Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією у 2014 році.

  • У серпні 2019 рокуи так звана "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

  • Журналіст Віталій Портников висловив думку, що проблема з нестачею води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада, може привести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

  • За словами колишнього першого заступника міністра з питань ТОТ та ВПО України Юсуфа Куркчі, ситуація з водою в Криму за 5 років анексії значно погіршилася винятково з вини окупаційної влади.

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Автор
Марта Рок
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
екологічна катастрофа
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Хо Хол
Хо Хол
"в связи с перекрытием Северо-Крымского канала", простите, а кто перекрыл этот канал? Кто виноват в этой экологической катастрофе? Cвинявыe, у вас с нахождением причинно-следственной связи - проблем никаких?
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Хо Хол
Хо Хол
Фотографии точно не перепутали? Минут 10 пытался найти разницу на картах в худшую сторону - так и не нашел.
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