МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Росія перетворила Крим на смітник: з'явилися огидні фото з окупації

4.1тЧитати матеріал російською

Окупована Керч через відсутність вивезення сміття комунальними службами буквально потонула у відходах.

Як повідомляє "Крим.Реаліі", на вулицях у всіх районах міста переповнені контейнери і територія поруч із ними, а в центрі мішки й зовсім почали складати прямо на пішохідних зонах.

За даними видання, не краща ситуація і на центральному ринку, де гори сміття знаходяться поруч із рядами, де торгують овочами та фруктами, а також молочними продуктами.

Керч, 3 січня

Керч, 3 січня

Новини
''Виводок сарани'': у Криму повстали проти ''понаїхалих'' росіян

Незважаючи на сміттєвий колапс, окупанти офіційно ситуацію ніяк не коментують. Уточнюється, що одне з найбільших муніципальних керівних підприємств, яке обслуговує майже третину міста, "КП Аршинцево" – визнано банкрутом. Його працівникам заборгували близько 1 млн 070 тис. гривень зарплати.

Центральний ринок, 3 січня

Центральний ринок, 3 січня

Керч, 3 січня

Керч, 3 січня

Вулиця Козлова - центр, 3 січня

Вулиця Козлова - центр, 3 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Керчі поскаржилися на сміттєвий колапс, заявивши, що при українській владі такого свавілля ніколи не було.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
7
119
Смішно
17
Цікаво
5
Сумно
252
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Узнаю город Лева! Даже смартфон передаёт изысканный аромат "смачнои западной кавы" пополам с дерьмом !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Евгений Зеленский, ты смартфон не из своей задницы вынул?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Это точно Крым, а не Львов?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Исаев Максим
Исаев Максим
В любом городе Цеевропы помойке куда хлеще выглядят! Один только Львов чего стОит!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги