Росія перетворила Крим на смітник: з'явилися огидні фото з окупації

Окупована Керч через відсутність вивезення сміття комунальними службами буквально потонула у відходах.
Як повідомляє "Крим.Реаліі", на вулицях у всіх районах міста переповнені контейнери і територія поруч із ними, а в центрі мішки й зовсім почали складати прямо на пішохідних зонах.
За даними видання, не краща ситуація і на центральному ринку, де гори сміття знаходяться поруч із рядами, де торгують овочами та фруктами, а також молочними продуктами.
Керч, 3 січня
Незважаючи на сміттєвий колапс, окупанти офіційно ситуацію ніяк не коментують. Уточнюється, що одне з найбільших муніципальних керівних підприємств, яке обслуговує майже третину міста, "КП Аршинцево" – визнано банкрутом. Його працівникам заборгували близько 1 млн 070 тис. гривень зарплати.
Центральний ринок, 3 січня
Керч, 3 січня
Вулиця Козлова - центр, 3 січня
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Керчі поскаржилися на сміттєвий колапс, заявивши, що при українській владі такого свавілля ніколи не було.
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