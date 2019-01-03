Росія перетворила Крим на смітник: з'явилися огидні фото з окупації

Окупована Керч через відсутність вивезення сміття комунальними службами буквально потонула у відходах.

Як повідомляє "Крим.Реаліі", на вулицях у всіх районах міста переповнені контейнери і територія поруч із ними, а в центрі мішки й зовсім почали складати прямо на пішохідних зонах.

За даними видання, не краща ситуація і на центральному ринку, де гори сміття знаходяться поруч із рядами, де торгують овочами та фруктами, а також молочними продуктами.

Керч, 3 січня

Незважаючи на сміттєвий колапс, окупанти офіційно ситуацію ніяк не коментують. Уточнюється, що одне з найбільших муніципальних керівних підприємств, яке обслуговує майже третину міста, "КП Аршинцево" – визнано банкрутом. Його працівникам заборгували близько 1 млн 070 тис. гривень зарплати.

Центральний ринок, 3 січня

Керч, 3 січня

Вулиця Козлова - центр, 3 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Керчі поскаржилися на сміттєвий колапс, заявивши, що при українській владі такого свавілля ніколи не було.