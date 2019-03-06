У Путіна відхрестилися від допомоги терористам "Л/ДНР": названо причину

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, чому цього року РФ не відправляла "гумдопомогу" на окуповану частину Донбасу.

"Це не означає, що ця практика (поставки "гумконвоя". — Ред.) перервана. Там просто відбувається оцінка потреб", — сказав він, передає "Інтерфакс".

Пєсков додав, що залежно від того, яка "допомога" потрібна Донбасу, ухвалюються відповідні рішення про її постачання.

"Вести"

"Тут немає жодних системних чи інших змін у підходах (поставок. — Ред.)", — заявив прес-секретар глави РФ.

Нагадаємо, "гумдопомога" жителям Донбасу доправляється з серпня 2014 року. 84-й за рахунком "конвой" Росії був відправлений 20 грудня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ інформували про те, що уряд РФ відмовляється від "гуманітарної підтримки" "Л/ДНР" на користь фінансування проектів у Калінінграді і Криму.

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