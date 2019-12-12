Росія знову зазіхнула на суверенітет України: МЗС направило ноту протесту

Росія відправила на територію "Л/ДНР" так званий гуманітарний конвой, у зв'язку з чим Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС РФ.

Відповідну заяву було опубліковано пресслужбою відомства 12 грудня. Вказується, що російська сторона зробила чергове міжнародно-протиправне діяння проти суверенітету країни.

Переміщення сталося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" й "Успенка".

"Допомога" РФ на Донбас була відправлена, "ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов і модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста".

У МЗС додали, що українські прикордонники і митники не могли виконати обов'язкові контрольні процедури, передбачені законодавством.

"У зв'язку з цим Міністерству закордонних справ Російської Федерації відправлено ноту протесту з вимогою, зокрема, неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. "Гумконвой" Росії Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, російські окупанти засвітили на Донбасі в листопаді-грудні 2019 року нові комплекси радіоелектронної боротьби: Р-330Ж "Житель" і модифікації Р-934, РБ-636 "Свет-КУ".

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