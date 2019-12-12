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12 грудня • оновлено в 23:24
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/ Розслідування

Росія знову зазіхнула на суверенітет України: МЗС направило ноту протесту

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Росія відправила на територію "Л/ДНР" так званий гуманітарний конвой, у зв'язку з чим Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС РФ.

Відповідну заяву було опубліковано пресслужбою відомства 12 грудня. Вказується, що російська сторона зробила чергове міжнародно-протиправне діяння проти суверенітету країни.

Переміщення сталося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" й "Успенка".

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"Допомога" РФ на Донбас була відправлена, "ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов і модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста".

У МЗС додали, що українські прикордонники і митники не могли виконати обов'язкові контрольні процедури, передбачені законодавством.

"У зв'язку з цим Міністерству закордонних справ Російської Федерації відправлено ноту протесту з вимогою, зокрема, неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. "Гумконвой" Росії

Ілюстрація. "Гумконвой" Росії

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, російські окупанти засвітили на Донбасі в листопаді-грудні 2019 року нові комплекси радіоелектронної боротьби: Р-330Ж "Житель" і модифікації Р-934, РБ-636 "Свет-КУ".

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Міністерство закордонних справ України Новини ЛНР Новини Донбасу
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
На туалетной бумаге протест ?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Ноту протеста украинский МИД уже выслал?
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Мир Миру
Мир Миру
Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран Евросоюза отказаться от санкций против России. "Лидерам стран ЕС пора прекратить затянувшуюся политическую игру в виде санкций в отношении России и остановить это безумие, связанное с антироссийской истерией. Пока еще не принято решение о продлении санкций, крымчане призывают лидеров ЕС одуматься, взяв на себя ответственность за экономическое благосостояние своих стран, и принять здравомыслящее решение, связанное с отменой санкций" :о)
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