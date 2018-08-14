Росія перекинула техніку на Донбас: полковник з'ясував мету

У вантажівках "КамАЗ", що йдуть в складі колони на окуповану територію Луганської області, могли перевозити особовий склад військовослужбовців РФ для проведення ротації або зразки озброєнь для випробувань.

"Зазвичай це або ротація особового складу, або дослідні зразки озброєння і військової техніки, які проходять випробування або дослідну експлуатацію в бойових діях проти наших військ. А вивозити в РФ могли і награбовані цінності, це теж не виключено", - сказав в коментарі OBOZREVATEL військовий експерт, полковник запасу Святослав Стеценко.

За його словами, навряд чи в такій кількості техніки Росія могла перевозити боєприпаси для забезпечення бойових підрозділів, адже цього обсягу буде недостатньо.

З приводу фіксації СММ ОБСЄ збільшення обстрілів в зоні проведення ООС з боку бойовиків, Стеценко вважає, що мета цього - тренування вогневих підрозділів окупаційного війська на живих цілях і виснаження наших підрозділів, що знаходяться на перших позиціях.

"І не дивлячись на всі фіксації ОБСЄ і гучні заяви нашої влади, це не припиняється і не припиниться, тому що єдиний спосіб зупинити такі обстріли, це знищення тих підрозділів і вогневих засобів, які нас атакують", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними СММ ОБСЄ, Росія за місяць в 8,5 раз збільшила кількість важкої техніки і озброєнь на окупованому Донбасі, що призвело до ескалації конфлікту.