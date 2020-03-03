Росія перекинула танки біля Луганська: тривожні дані

Збройні формування Росії стягнули військову техніку до населеного пункту Круглик, що на Луганщині.

Таким чином, вони порушують Мінські домовленості. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Росія перекинула танки біля Луганська Факти

"У звіті СММ ОБСЄ від 2 березня 2020 оприлюднено інформацію, що 27 лютого за допомогою повітряного спостереження СММ зафіксувала 18 танків (невстановленого типу) на полігоні в районі населеного пункту Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", – йдеться в повідомленні.

"Своїми діями збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей", – додали в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей і Криму складає близько 87- 90 тисяч військовослужбовців.

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