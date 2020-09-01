Росія перекинула на Донбас військову техніку та снайперів – розвідка ЗСУ

Вікторія Довгань Розслідування 16:56, 1.09.2020 Оновлено: 17:16, 1.09.2020

Попри оголошене перемир'я, Російська Федерація продовжує підсилювати свої позиції на тимчасово окупованій території Донбасу.

Зокрема, вона активно перекидає туди значну частину військової техніки та живу силу, повідомляється у зведенні Головного управління розвідки, оприлюдненому пресслужбою Міністерства оборони України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією захисників, такі дії окупантів спрямовані на нарощування боєздатності з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК РФ, які контролюються командуванням оперативного угруповання російських окупаційних військ.

"Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня (24-30 серпня. – Ред.) до з’єднань і частин окупантів доставлено приблизно 700 тон пального і шість вагонів із боєприпасами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, для комплектування підрозділів противника з території РФ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями: снайпери, розвідники, зв’язківці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у липні розвідка встановила, що країна-агресор відправила на схід України нові диверсійно-розвідувальні та снайперські групи.

  • Вони були укомплектовані кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.

  • У серпні російські терористи на Донбасі, попри домовленості про перемир'я, продовжили підступні збройні провокації.

  • Зокрема, їх помітили за мінуванням території, що зрештою призвело до травмування мирного жителя.

  • Крім того, окупанти доставили на схід до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу, а також чергову партію безпілотних літальних апаратів.

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