Росія перекинула на Донбас військову техніку та снайперів – розвідка ЗСУ

Попри оголошене перемир'я, Російська Федерація продовжує підсилювати свої позиції на тимчасово окупованій території Донбасу.

Зокрема, вона активно перекидає туди значну частину військової техніки та живу силу, повідомляється у зведенні Головного управління розвідки, оприлюдненому пресслужбою Міністерства оборони України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією захисників, такі дії окупантів спрямовані на нарощування боєздатності з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК РФ, які контролюються командуванням оперативного угруповання російських окупаційних військ.

"Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня (24-30 серпня. – Ред.) до з’єднань і частин окупантів доставлено приблизно 700 тон пального і шість вагонів із боєприпасами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, для комплектування підрозділів противника з території РФ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями: снайпери, розвідники, зв’язківці.

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