Росія перекинула на Донбас військовий "Зоопарк". Фото

Під Донецьком біля селища Горлівка спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували російську станцію артилерійської розвідки і цілевказування 1Л259, яка входить до складу комплексу "Зоопарк-1".

Про це йдеться в звіті місії за 16 квітня. В ОБСЄ зазначили, що і раніше фіксували цю російську бойову техніку на Донбасі.

Так, у серпні 2016 року Головне управління розвідки України повідомило, що на західній околиці Горлівки терористи розмістили два комплекси радіолокаційної розвідки "Зоопарк-1". Волонтери InformNapalm тоді отримали фотодокази перебування "Зоопарку" на території України.

Радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО та ін.), розрахунку траєкторії снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю за безпілотними літальними апаратами.

Комплекс "Зоопарк-1". InformNapalm

Комплекс "Зоопарк-1". InformNapalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили на окупованій території Донецької області сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) СБ-341В "Леєр-3".

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