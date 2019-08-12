Росія перекинула на Донбас протиядерне озброєння: що відомо

Росія перекинула на Донбас нову військову техніку, яка здатна захистити екіпаж від ядерного удару і використовується при наступі військ.

Про це повідомляє InformNapalm, проаналізувавши звіти СММ ОБСЄ. У документі сказано, що на безпілотник виявив одну інженерну машину розгородження (ІМР-3) і 14 БМП-1 поблизу н. п. Круглик (Луганська область).

Відзначається, що раніше російські ЗМІ представляли ІМР-3 як російський "термінатор", якому нібито немає рівних при наступі та екіпаж машини захищений навіть в разі техногенної катастрофи.

Основні завдання бойової машини це підготовка для руху колони: позначення маршруту, зменшення кутів спуску і підйому, розчищення шляху від мін, завалів, снігу тощо.

Звіт СММ ОБСЄ Скріншот

Відомо, ІМР-3 надійшла на озброєння ЗС РФ в 1999 році. Серійне виробництво було організовано на ВАТ "НПК "Уралвагонзавод" (Нижній Тагіл). ІМР-3 створена на базі танка Т-90, призначена для забезпечення просування військ і виконання інженерних робіт в зонах з високими рівнями радіоактивного зараження місцевості.

Відзначимо, що екіпаж, вузли і агрегати всередині машини захищає система, що 6-кратно послаблює проникаючу радіацію ядерного вибуху і 120-кратно - гамма-випромінювання радіоактивно зараженої місцевості.

ІМР-3 Червона зірка

Крім того всередині машини знаходяться пристрої кип'ятіння води та розігріву їжі, а також збору і зберігання відходів життєдіяльності, що дозволяє виконувати бойові завдання, не виходячи з машини протягом трьох діб.

Даний тип озброєння ніколи не поставлявся до лав ЗСУ.

ІМР-3 Червона зірка

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Донбасу зняли відео з доказом присутності новітньої російської техніки.

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