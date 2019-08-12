Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Росія перекинула на Донбас протиядерне озброєння: що відомо

5.3т Читати матеріал російською

Росія перекинула на Донбас нову військову техніку, яка здатна захистити екіпаж від ядерного удару і використовується при наступі військ.

Про це повідомляє InformNapalm, проаналізувавши звіти СММ ОБСЄ. У документі сказано, що на безпілотник виявив одну інженерну машину розгородження (ІМР-3) і 14 БМП-1 поблизу н. п. Круглик (Луганська область).

Відзначається, що раніше російські ЗМІ представляли ІМР-3 як російський "термінатор", якому нібито немає рівних при наступі та екіпаж машини захищений навіть в разі техногенної катастрофи.

Новини
Росія перекинула на Донбас військовий "Зоопарк". Фото

Основні завдання бойової машини це підготовка для руху колони: позначення маршруту, зменшення кутів спуску і підйому, розчищення шляху від мін, завалів, снігу тощо.

Звіт СММ ОБСЄ

Звіт СММ ОБСЄ

Скріншот

Відомо, ІМР-3 надійшла на озброєння ЗС РФ в 1999 році. Серійне виробництво було організовано на ВАТ "НПК "Уралвагонзавод" (Нижній Тагіл). ІМР-3 створена на базі танка Т-90, призначена для забезпечення просування військ і виконання інженерних робіт в зонах з високими рівнями радіоактивного зараження місцевості.

Відзначимо, що екіпаж, вузли і агрегати всередині машини захищає система, що 6-кратно послаблює проникаючу радіацію ядерного вибуху і 120-кратно - гамма-випромінювання радіоактивно зараженої місцевості.

ІМР-3

ІМР-3

Червона зірка

Крім того всередині машини знаходяться пристрої кип'ятіння води та розігріву їжі, а також збору і зберігання відходів життєдіяльності, що дозволяє виконувати бойові завдання, не виходячи з машини протягом трьох діб.

Даний тип озброєння ніколи не поставлявся до лав ЗСУ.

ІМР-3

ІМР-3

Червона зірка

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Донбасу зняли відео з доказом присутності новітньої російської техніки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас війна зброя ядерна зброя
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
43
14
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
nic nic_
nic nic_
Про туалет ничего не сказано,То ли в камбез,то ли жизнь до ужина ,а там и туалет не понадобиться:шутка Жукова.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
hunt andres
hunt andres
nic nic_, Читай тщательней, село.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махно Володимир
Махно Володимир
фейк от рф. очередная страшилка для детей. пусть выгонят эту машину на передовую., посмотрим как птур ее раскидает по всему полю вместе с содержимым русским биомусором.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
К стати, в отчёте ОБСЕ такой информации нет! Почему автор не показал ссылку?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...