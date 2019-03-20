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Росія перекинула на Донбас новітню військову техніку: з'явилися докази

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Місія ОБСЄ на Донбасі помітила комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва.

Про це йдеться у свіжому звіті на офіційному сайті. Зокрема, озброєння виявили в селищі Південна Ломуватка за 60 кілометрів на захід від Луганська.

Безпілотник місії ОБСЄ малого радіусу дії "засік" автоматизовану станцію організації перешкод Р-330Ж "Житель", встановлену на автомобіль "КамАЗ-4310" і комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2".

Новини
68 сторінок фотодоказів: Україна надіслала ноту ОБСЄ щодо війни на Донбасі

Р-330Ж "Житель"

Р-330Ж "Житель"

riafan.ru

Відомо, що станція Р-330Ж "Житель" і комплекс "Тирада-2" є новітніми розробками оборонпрому Росії. Вони були взяті на озброєння армією РФ вже після 2014 року.

"Тирада-2"

"Тирада-2"

riafan.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території окупованого Донбасу помітили новітній російський комплекс радіорозвідки "ТОРН".

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Україна
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Армия Украины прекрасно пердолит Росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
а что, теперь ссылки на отчет не принято публиковать?
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