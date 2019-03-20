Росія перекинула на Донбас новітню військову техніку: з'явилися докази

Місія ОБСЄ на Донбасі помітила комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва.

Про це йдеться у свіжому звіті на офіційному сайті. Зокрема, озброєння виявили в селищі Південна Ломуватка за 60 кілометрів на захід від Луганська.

Безпілотник місії ОБСЄ малого радіусу дії "засік" автоматизовану станцію організації перешкод Р-330Ж "Житель", встановлену на автомобіль "КамАЗ-4310" і комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2".

Р-330Ж "Житель" riafan.ru

Відомо, що станція Р-330Ж "Житель" і комплекс "Тирада-2" є новітніми розробками оборонпрому Росії. Вони були взяті на озброєння армією РФ вже після 2014 року.

"Тирада-2" riafan.ru

Надо же, в ВС РФ комплексы РЭБ "Тирада-2" только поступают (https://t.co/oiAU5lrTx2), а шахтёры с трактористами их уже смогли откопать на Донбассе (https://t.co/DfniSA9jEX). Учитесь, лохи #гуманитарка pic.twitter.com/VBYqKDQyfY — Necro Mancer (@666_mancer) 20 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території окупованого Донбасу помітили новітній російський комплекс радіорозвідки "ТОРН".

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