Росія перекинула на Донбас новітню техніку: що відбувається

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ виявили на окупованій території Донецької області сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) СБ-341В "Леєр-3".

Про це повідомляється в останньому звіті СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації за 3 квітня 2019 року. Озброєння було помічене в зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонені.

"2 квітня команда СММ зафіксувала комплекс радіоелектронної боротьби (СБ-341В" Леєр-3 "), який перевозили на військовій вантажівці (" КамАЗ-5350 ") недалеко від р. п. Коньково (непідконтрольний уряду, 79 км на південь від Донецька) в південному напрямку по автодорозі Т0508", — йдеться у звіті.

"Військове огляд"

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