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Росія перекинула на Донбас новітню техніку: що відбувається

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Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ виявили на окупованій території Донецької області сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) СБ-341В "Леєр-3".

Про це повідомляється в останньому звіті СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації за 3 квітня 2019 року. Озброєння було помічене в зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонені.

"2 квітня команда СММ зафіксувала комплекс радіоелектронної боротьби (СБ-341В" Леєр-3 "), який перевозили на військовій вантажівці (" КамАЗ-5350 ") недалеко від р. п. Коньково (непідконтрольний уряду, 79 км на південь від Донецька) в південному напрямку по автодорозі Т0508", — йдеться у звіті.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Готовится, Мордор! Даст Путин приказ и по долинам и по взгорьям, до самого Лемберга со Станиславом. Як диды в 1944 роке
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Даже если это так..это оборонительное...Где танки...самолеты?
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