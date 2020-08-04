Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України зафіксувало перекидання з Росії озброєння і військової техніки на тимчасово окуповані території Донбасу.

Як повідомляється на сайті оборонного відомства, прибуло не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки і до 30 вантажівок.

Вантажні авто перевозили боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно.

"Зокрема, на минулому тижні в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлений менше 10 одиниць бойової броньоване техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами та військовим майном і близько 1 тисячі тонн пального", – йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, була проведена ротація особового складу окремих підрозділів Збройних сил РФ, які не входять до складу першого і другого армійського корпусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ГУР Міноборони в липні заявили про зосередження величезної кількості російської військової техніки на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.