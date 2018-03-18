Росія перекинула авіацію на Донбас: знайдено доказ

Українські кібервійська виявили докази присутності військових і авіації Збройних сил Росії на Донбасі.

"Ці дані ми отримали в 2014 році після злому серверів МВС Росії. З документів поліції видно, що російські військові були поранені поруч з с. Кожевня. Вони виявилися в Донецькій області України, хоча контрактники 18 ОМСБр ВС РФ проходять службу в Чеченській республіці РФ. їх евакуювали вертольотом в госпіталь в Ростові-на-Дону", - написав засновник кібервійськ Євген Докукін у своєму Facebook.

Хакери виявили багато документів про використання Росією вертольотів на Донбасі, відзначає він.

Новини ДПСУ показала ще один доказ присутності військ Росії на Донбасі

"У попередні роки я писав про численні випадки порушення російськими літаками, в т.ч. військовими повітряного простору України. Що є доказом використання російської авіації на Донбасі", - пише Докукін.

Дані, які отримали українські хакери з трьох серверів МВС РФ, крім доказів участі російських військових і спецслужб, розкрили списки поранених терористів, які були спрямовані на лікування в Росію.

"Дані включають зокрема ПІБ, дату народження та адресу. Можете прочитати 116,84 ГБ даних з цих серверів", - додав Докукін.

Як повідомляв "Обозреватель", в лютому повітряні сили України засікли вздовж східного повітряного кордону російські винищувачі і бомбардувальники.