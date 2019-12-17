Росія озброїла Крим до зубів і вчить дітей війні: проведено розслідування

Незважаючи на те, що ООН вимагає від Росії припинити окупацію і вивести війська з анексованого Криму, країна-агресорка не тільки продовжує стягувати озброєння на півострів, а й пропагують війну серед його жителів.

Зокрема, в Севастополі відбулася чергова мілітарі-виставка. Людям, і дітям зокрема, показали зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це йдеться в розслідуванні "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що до анексії в Криму було до 12 тисяч російських військових, однак, починаючи з 2014 року, Міноборони РФ перекинуло на півострів всі можливі підрозділи своєї армії.

Росія озброїла Крим до зубів і вчить дітей війні

"Якщо говорити, наприклад, про авіацію, то це в принципі нова угруповання. Те ж можна сказати і про ракетні війська й артилерію, оскільки їх, крім берегової охорони, на півострові раніше не було. Військово-морське угруповання теж посилилося. А за деякими даними, там є вже і ядерна зброя. Бездоказово, але, як кажуть, диму без вогню не буває", – вважає директор військових програм Центру Разумкова полковник запасу Микола Сунгуровський.

І хоча повних даних про кількість російського озброєння в Криму немає, все ж відомо, що з 2017 року на півострові сформовано чотири дивізіони протиповітряної оборони з комплексами С-400.

Зброя Росії в Криму Крим.Реалії

І хоча через оборонного призначення в мирний час С-400 Україні не загрожує, проте небезпеку становлять "Ісканери", крилаті ракети "Калібр" і різні системи залпового вогню. А таких у Криму тепер не бракує.

Зброя Росії в Криму Крим.Реалії

Характерно, що навіть самі кримчани зізнаються у тому, що порівняно з 2014 роком мілітаризація півострова значно посилилася. За їхніми словами, в містах військових техніки стало більше і виглядає це дуже потужно.

Зброя Росії в Криму Крим.Реалії

Водночас разом із бойовим посиленням Криму на півострові активно нав'язують мілітаристські теми для дітей. Учні імітують війну на шкільних виставах, їх залучають до дитячо-патріотичного руху "Юнармії" і навіть вчать збивати вертольоти.

Крим.Реалії

"Враження, ніби діти грають у морський бій, але трохи моторошно і з морозом по шкірі. Їх вчать бачити у кожному ворогів. Адже, коли є розчленовування на бойові одиниці й особовий склад, то перед тобою ворог, а не людина, у якої може бути сім'я", – підкреслила психологиня, гештальт-терапевтка і переселенка з Криму Світлана Паніна.

Дітей у Криму вчать війні Крим.Реаліі

За її словами, якби це була одноразова акція, то на дитячу психіку вона ніяк би не вплинула Але з огляду на систематичність і загальну атмосферу нагнітання, наслідки для маленьких кримчан можуть бути непередбачуваними.

Дітей у Криму вчать війні Крим.Реалії

Як йдеться в розслідуванні, вся діяльність Росії в Криму направлена на те, щоб створити військову базу і інфраструктуру для її підтримки. Все інше на півострові зайве, зокрема й люди.

Дітей у Криму вчать війні Крим.Реалії

Також зазначається, що Україна регулярно виносить на розгляд ООН резолюції про мілітаризацію Криму і Севастополя. Вже ухвалені документи щодо Чорного і Азовського морів і про порушення прав людини на півострові. Однак до цього часу Росія не виконала жодної з цих резолюцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок заявив, що станом на осінь 2019 року в включеному Криму знаходяться 31,5 тисяч військових Росії і близько тисячі танків, броньовиків, одиниць авіації і флоту.

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