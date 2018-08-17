Росія обкатує на Донбасі новітню техніку: отримані чергові докази

Сили протиповітряної оборони Об'єднаних сил на Донбасі знищили безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ, який проводив розвідку позицій українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці в Facebook, інцидент стався в четвер, 16 серпня на напрямку Первомайськ-Сєвєродонецьк-Сватове.

Українські військові встановили, що дрон був обладнаний камерою з 12 об'єктивами для проведення панорамної аеро-, фото- і відеозйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

"Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, вироблена російською компанією (яка перебуває під санкціями США та працює спільно з заводом виробником БПЛА "Орлан"), що доводить причетність Російської Федерації до постачання озброєння на Донбас в інтересах дій окупаційних військ проти української армії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в штабі, орієнтовна вартість лише однієї камери безпілотника становить понад 100 тис. доларів

За словами військових, таким чином Росія продовжує здійснювати пошук нових форм і способів застосування новітніх зразків озброєння і військової техніки в реальних бойових умовах, використовуючи окуповані території України як полігон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран АТО розповів, як Росія обкатує армію на Донбасі.