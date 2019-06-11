"Росія ніде не закінчується": Цимбалюк розкрив "вічну" стратегію Кремля проти України

Росія весь час буде намагатися виправдати війну проти України необхідністю захисту російськомовного населення. Про це свідчать відверті заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Тому наша країна повинна зосередитися на тому, щоб позбавити агресора приводу для подібних заяв, зазначив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вторгнення Росії sprotyv.info

"Причини того для того, щоб терзати нашу країну або продовжувати це робити, росіяни завжди знайдуть. Прізвище президента не важливе. Тому в такій ситуації потрібно просто продовжувати "лагідну українізацію" і так зменшити кількість приводів, які використовують росіяни, щоб атакувати Україну. Хоча ці товариші талановиті, і вони обов'язково придумають щось нове, адже, як відомо, Росія ніде не закінчується", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лавров заявив, що якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому випадку РФ від цієї політики нікуди подітися не може. Крім того, він пригрозив, що завдяки рішенню президента РФ Володимира Путіна щодо паспортів на Донбасі, росіян в Україні буде ставати дедалі більше.

Цимбалюк, у свою чергу, потужно розніс звинувачення Лаврова України у розв'язанні війни на сході й нагадав, що її початком послужило вторгнення путінських окупантів.

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