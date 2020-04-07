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7 квітня • оновлено в 17:59
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"Росія не визнає себе агресором": переговори з розведення військ на Донбасі провалилися

2.4т
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Представники України і Росії не домовилися про розведення військ на трьох нових ділянках на Донбасі під час переговорів Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляють "Новини Донбасу", посилаючись на командувача операцією Об'єднаних сил Богдана Бондаря, який також є представником України в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Засідання відбулося 6 квітня і проходило в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу.

За словами Бондаря, Росія блокує деякі ініціативи, які могли б прискорити процес.

"Є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною для того, щоб зірвати виконання рішення попереднього саміту "нормандського формату" 9 грудня і не допустити перспективу нової зустрічі лідерів "четвірки". Під надуманими приводами російська сторона відмовляється врахувати позицію України. Ми говоримо, що готові врахувати позицію Росії, але поки що до компромісу прийти не вдалося", – сказав представник України.

Богдан Бондар

Богдан Бондар

радіо Свобода

Бондар підкреслив, що основною перешкодою до досягнення домовленостей є небажання Росії визнавати себе стороною конфлікту на сході України. Замість цього Москва намагається зобразити із себе модератора переговорів нарівні з ОБСЄ.

"Головний меседж російської сторони: є одна сторона Україна, а друга – представники окремих районів Донецької та Луганської області". Мовляв, ви самі домовтеся, а ми це підтримаємо", – розповів він.

Бондар сумнівається, що і наступні переговори, які відбудуться 8 квітня, дадуть якийсь результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники України і Росії на переговорах в Мінську обговорювали 9 можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор ООС Генеральний штаб ЗСУ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Свидомые как дети малые,фантазеры.
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Федоров Федор
Федоров Федор
SSвидам нужно понимать, что если бы Россия была одной из сторон конфликта, то конфликт бы закончился, не успев начаться. Это элементарно подтверждается тем, что в Крыму есть регулярная российская армия и никакими конфликтами там и не пахло.
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Кассабія є визнана всім світом агресором, але не вважає себе стороною конфлікту. Може вона ще й вважає себе демократією, а кассаби вважають себе порядними та чесними людьми?
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