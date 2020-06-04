Росія не обговорюватиме Крим у "нормандському" форматі: Тука назвав причину

Тетяна Гайжевська Розслідування 13:22, 4.06.2020

Обговорення теми деокупації Криму неможливо в "нормандському" форматі внаслідок категоричної позиції Кремля.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. "Ніяких ознак подібних дій я не бачу", – заявив він.

"Справа в тому, що для подібних кроків необхідна згода, щонайменше, Російської Федерації. А Росія протягом усіх цих років категорично, іноді навіть у відверто хамській манері, відмовляється не те, що брати участь в якихось заходах, але навіть обговорювати можливість проведення подібних заходів", – підкреслив Тука.

У цьому контексті він нагадав про тематичні заяви, зроблені главою російського МЗС Сергієм Лавровим у квітні поточного року, а також про нещодавню заяву спікера президента РФ Дмитра Пєскова.

Росія не обговорюватиме Крим в "нормандському" форматі

"Хоча, треба розуміти, що зустріч міністрів або консультантів міністрів закордонних справ в такому форматі – це практично ні про що", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Станіслав Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не має наміру віддавати анексований Крим Україні, оскільки для нього окупація півострова – "найбільше досягнення правління".

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