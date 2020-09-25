Росія напросилася на "жорстку місію", – військовий експерт

Одним із дієвих варіантів для досягнення мирного врегулювання ситуації на Донбасі є введення миротворців на територію України.

Однак в разі загострення бойових дій місія буде не стабілізаційною, а більш жорсткою. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив військовий експерт, учасник миротворчих місій ООН і операцій багатонаціональних коаліційних сил в різних країнах Владислав Волошин.

"Є такий формат – примус до миру. А Росія напрошується на це", – заявив він.

Владислав Волошин під час однієї з місій за кордоном. Фото з особистого архіву

Волошин пояснив, що є місії ООН, а є операції Євросоюзу.

"ЄС має свої збройні сили швидкого реагування і теж проводив операції, які з натяжкою можна назвати стабілізаційними – це військові операції для встановлення миру", – додав експерт, не виключаючи проведення подібної місії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

На його думку, останнім часом Мінський формат "загальмував", а Росія заговорила мовою ультиматумів.

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україні буде потрібна допомога миротворців ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі. І хоча це питання поки що відкладено, але не знято з порядку денного.

За словами Рєзнікова, миротворча місія на Донбасі могла б стати одним з питань переговорів на рівні лідерів країн "нормандської четвірки".