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Росія направила бойовий підводний човен у Чорне море: що відбувається

1.7тЧитати матеріал російською

Підводний човен Чорноморського флоту "Старий Оскол", який оснащений крилатими ракетами "Калібр", вийшов у море.

Як розповіли в прес-службі флоту, в Чорному морі екіпаж підводного човна відпрацює різні вчення з морською авіацією і протичовновими кораблями ЧФ, а також проведе тренування з покладки човна на грунт.

Раніше на субмарині провели внутрішньокорабельні навчання з управління і занурення на різні глибини, як у дрейфі, так і на ходу.

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Підводний човен "Старий Оскол" надійшов на Чорноморський флот у 2015 році. Всього для ЧФ побудовано шість таких субмарин. Їх швидкість становить до 20 вузлів, автономність плавання— 45 діб, екіпаж— понад 50 осіб.

"Старий Оскол"

"Старий Оскол"

Военное обозрение

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чорне море зайшли військові кораблі НАТО для участі у військово-морських навчаннях. За словами міністра оборони Степана Полторака, кораблі НАТО будуть заходити в українські морські порти майже кожен місяць у 2019 році.

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Чорне море
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Файбер Моня
Файбер Моня
Теперь раздолбаные пердаки бандерлогов будут гореть и взрываться с утроенной силой ))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"Старый осел" ? Назвали бы просто - "ПТНХЛО"
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