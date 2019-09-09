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10 вересня • оновлено в 06:50
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/ Розслідування

Росія може заочно засудити українських моряків: адвокат попередив про "пастку" Кремля

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Росія продовжує кримінальну справу проти 24 українських моряків, які були незаконно захоплені РФ у Керченській протоці і повернулися в Україну в рамках обміну полоненими 7 вересня.

"У Росії вони залишаються обвинуваченими. Кримінальна справа продовжується. Тобто їм тільки змінили запобіжний захід", – повідомив адвокат моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV.

Полозов нагадав, що моряки були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денисової.

"Якщо той, за кого поручник дає відповідне клопотання, порушує умови поруки – починає тиснути на свідків, знищує докази чи не з'являється за викликом суду на слідчі дії – на поручника може бути накладено штраф у розмірі близько 200 доларів", – пояснив він.

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Адвокат уточнив, що моряків звільнили під час ознайомлення з матеріалами справи – це остання стадія кримінального процесу перед передачею справи до суду.

"Я сподіваюся, що російська влада все ж таки втратить інтерес до цієї справи і, можливо, її закриють. Але поки вона існує, є небезпека, що моряків можуть викликати на слідчі дії, а якщо вони не приїдуть – спробують оголосити їх у міжнародний розшук. Це дозволить російській владі винести їм заочний судовий вирок", – попередив він.

За словами юриста, подальша доля справи й участь моряків у судово-слідчих діях вирішуватиметься шляхом переговорів.

"Також за допомогою переговорів повинні вирішуватися питання щодо передачі трьох військових кораблів. Тому що наразі наказ трибуналу (рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. – Ред.) Росія виконала лише в одному пункті", – наголосив він.

"У кримінальній справі кораблі залишаються як речові докази. У своїй ноті 25 червня МЗС Росії вказав, що вони готові передати кораблі на тимчасове зберігання до вироку. Тому ми очікуємо, що переговорний процес триватиме і кораблі повернуть. Для Росії важливо виконати наказ трибуналу, інакше будуть санкції", – додав Полозов.

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При цьому він звернув увагу, що Кремль намагається видати звільнення моряків за жест, незалежний від рішення Міжнародного трибуналу.

"У Кремля риторика специфічна. Для них вкрай важливо стверджувати, що трибунал не має для них жодного значення. І щоб це (звільнення моряків. – Ред.) не виглядало як пряме виконання наказу трибуналу, додали ще кілька політв'язнів і назвали це "великим обміном", – вважає адвокат.

Повернення українців з російського полону

Повернення українців з російського полону

Офіс президента України

OBOZREVATEL нагадує, що 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією й Україною.

З російського полону в Україну повернулися 35 осіб. Серед них – 24 українські моряки, захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці, а також 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров і Сізонович Олексій.

Зараз в ув'язненні у Росії продовжують перебувати кілька сотень осіб, зокрема, затримані в окупованому Криму кримські татари. В Офісі президента України анонсували новий етап обміну полоненими і назвали можливі терміни.

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Теми
Обмін полоненими Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Микола Полозов
Місце
Росія
Теги
полонені моряки російський суд Новини Росії
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Они ещё и под "обвинением", 9 сентября закончилось корабли где ? Весь этот материал должен быть передан в Трибунал по Международному морскому праву и начать задействовать механизм ответных действий согласно инструкции в таких случаях !
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CARGO 100
CARGO 100
Українці ! Ми, "корабли где ?" Какие, ёпт-ть, корабли? Два катера и баржа? Ты в украинской мореходке не учился случайно?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"есть опасность, что моряков могут вызвать на следственные действия, а если они не приедут – попытаются объявить их в международный розыск. Это позволит российским властям вынести им заочный приговор"...да-и вот это называется "асвабадили"...? печально...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Litvinenko Nik, А ты думал что будет иначе? Забудь. Россия не должна выполнять решения так называемого трибунала, и при ратификции договора РФ четко указала что при рассмотрении дел касающихся в частности безопасности границ, решения этого суда не имеют силы для России. И все это знают. Один ты живешь мечтами.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Litvinenko Nik, Ничего другого от дичи и ожидать не приходится.
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