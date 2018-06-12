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Росія може віддати Сенцова і Кольченка Туреччині - Джемілєв

2.2тЧитати новину російською

Туреччина може виступити посередником при обміні українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, як це було з представниками Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

Цю точку зору озвучив уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR.

Він зазначив, що, за словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, глава РФ Володимир Путін "просто так нічого не віддає".

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"Ми знаємо, що Умерова та Чийгоза обміняли на двох професійних убивць, співробітників ГРУ, які займалися вбивством чеченських дисидентів. Але я все одно сказав (Ердогану, - ред.): "Може, у вас в заначці є ці бандити, може, обміняємо все-таки на наших патріотів". Він сказав: "Подумаємо". Такий обмін не виключається", - розповів Джемілєв.

Мустафа-ага також підкреслив, що життя Сенцова і Кольченка представляє для України велику цінність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чийгоз і Умеров були видані Туреччини 25 жовтня 2017 року. Звільнення лідерів кримських татар стало можливим завдяки домовленостям між президентом Петром Порошенко і главою Туреччини Реджепом Тайіпом Еродоганом. Політв'язні були помилувані президентом РФ Володимиром Путіним.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

31 травня Кольченко оголосив голодування на знак підтримки Сенцова, проте вже 7 червня був змушений припинити її станом здоров'я.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Українські політв'язні в РосіїРосійсько-український конфлікт
Особи
Мустафа ДжемілєвРеджеп Тайіп ЕрдоганОлександр КольченкоОлег Сенцов
Місце
Україна
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