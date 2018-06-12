Росія може віддати Сенцова і Кольченка Туреччині - Джемілєв

Туреччина може виступити посередником при обміні українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, як це було з представниками Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

Цю точку зору озвучив уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR.

Він зазначив, що, за словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, глава РФ Володимир Путін "просто так нічого не віддає".

"Ми знаємо, що Умерова та Чийгоза обміняли на двох професійних убивць, співробітників ГРУ, які займалися вбивством чеченських дисидентів. Але я все одно сказав (Ердогану, - ред.): "Може, у вас в заначці є ці бандити, може, обміняємо все-таки на наших патріотів". Він сказав: "Подумаємо". Такий обмін не виключається", - розповів Джемілєв.

Мустафа-ага також підкреслив, що життя Сенцова і Кольченка представляє для України велику цінність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чийгоз і Умеров були видані Туреччини 25 жовтня 2017 року. Звільнення лідерів кримських татар стало можливим завдяки домовленостям між президентом Петром Порошенко і главою Туреччини Реджепом Тайіпом Еродоганом. Політв'язні були помилувані президентом РФ Володимиром Путіним.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

31 травня Кольченко оголосив голодування на знак підтримки Сенцова, проте вже 7 червня був змушений припинити її станом здоров'я.