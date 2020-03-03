Росія може вдарити по Україні з моря: експерт назвав три цілі Путіна

Є висока ймовірність того, що Росія захоче здійснити нове вторгнення в Україну з моря восени 2020 року. У разі реалізації цього сценарію під загрозою можуть опинитися три міста.

Такий прогноз в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL озвучив експерт з морського права, представник "Морської експертної платформи" Богдан Устименко.

Кораблі Росії Газета "День"

"Після "побєдобєсія" росіяни проводитимуть стратегічні військові навчання "Кавказ-2020" у вересні 2020 року відповідно. Планується стягнути в Чорне море близько сотні військових кораблів, у тому числі десантних. Сценарій вторгнення в Одесу, Миколаїв і Херсон у вересні поточного року не виглядає казковим", – попередив він.

Устименко додав, що такі дані почали озвучувати розвідки, в тому числі іноземні. "Найбільш реалістичним виглядає вторгнення саме з моря", – резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що угруповання ЗС РФ уздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей і Криму становить близько 87-90 тисяч військовослужбовців.

Крім того, ці угруповання країна-агресорка може посилити за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання, які здатні мобілізувати близько 40 тисяч осіб. Один з таких центрів знаходиться в селищі Новоозерне в Криму.

Нагадаємо, експерт Андрій Клименко також не виключив, що у 2020 році Росія може почати активні військові операції на українському узбережжі Чорного і Азовського морів, а також річки Дунай.

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