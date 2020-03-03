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3 березня • оновлено в 21:56
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Росія може вдарити по Україні з моря: експерт назвав три цілі Путіна

10.3т
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Є висока ймовірність того, що Росія захоче здійснити нове вторгнення в Україну з моря восени 2020 року. У разі реалізації цього сценарію під загрозою можуть опинитися три міста.

Такий прогноз в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL озвучив експерт з морського права, представник "Морської експертної платформи" Богдан Устименко.

Кораблі Росії

Кораблі Росії

Газета "День"

"Після "побєдобєсія" росіяни проводитимуть стратегічні військові навчання "Кавказ-2020" у вересні 2020 року відповідно. Планується стягнути в Чорне море близько сотні військових кораблів, у тому числі десантних. Сценарій вторгнення в Одесу, Миколаїв і Херсон у вересні поточного року не виглядає казковим", – попередив він.

Устименко додав, що такі дані почали озвучувати розвідки, в тому числі іноземні. "Найбільш реалістичним виглядає вторгнення саме з моря", – резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що угруповання ЗС РФ уздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей і Криму становить близько 87-90 тисяч військовослужбовців.

  • Крім того, ці угруповання країна-агресорка може посилити за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання, які здатні мобілізувати близько 40 тисяч осіб. Один з таких центрів знаходиться в селищі Новоозерне в Криму.

  • Нагадаємо, експерт Андрій Клименко також не виключив, що у 2020 році Росія може почати активні військові операції на українському узбережжі Чорного і Азовського морів, а також річки Дунай.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Позвольте! А зачем же тогда полумиллионный контингент на сухопутной границе Россия собирает? А как же планы захваты Мариуполя, высадки десанта на Азовское побережье? Эксперды мля.
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Кошель Роман
Кошель Роман
https://youtu.be/I-JBnZFIdJ8
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
может с любой стороны,но не хочет.
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