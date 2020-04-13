Росія може почати повномасштабний наступ – волонтер попередив про небезпеку "швидкого миру"

Сценарій повномасштабного нападу Росії на Україну все ще абсолютно реальний.

Як заявив в інтерв'ю "Апострофу" ізраїльський волонтер і інструктор підрозділів Національної гвардії України Цві Арієлі, не виключена можливість повномасштабного нападу РФ на якийсь регіон або повністю на Україну (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Цві Арієлі

"Це абсолютно реально. Це вже сталося – у нас фізично забрали територію. Ми на це повинні кинути всі сили, а домовляються нехай дипломати. Це два паралельні процеси", – зазначив він.

За словами волонтера, швидкий мир з РФ можливий тільки тоді, коли Україна вирішить здатися, виконавши всі домовленості на російських умовах.

"Я не буду говорити, що вони правильні чи неправильні, але там є таке: провести вибори. Але це кінець, цього не можна робити. Ми не можемо повернути собі області на їхніх умовах, ми не можемо, умовного, Моторолу або ще когось, прийняти як повноправного члена української держави. І неважливо – маргінали, не маргінали, націоналісти, демократи – ніякий патріот цього не зрозуміє. Цього не можна робити ні в якому разі", – підкреслив Арієлі.

Він зазначив, що якісь катастрофи і економічні погіршення можуть змусити Росію "відмовитися від зайвого вантажу".

"Але, зараз це виглядає так: вони можуть нам дозволити припинити цю війну, але ми не можемо перестати бути українською незалежною державою, ми не повинні цього робити", – додав волонтер.

Раніше екс-секретар РНБО Олександр Турчинов розповів OBOZREVATEL, що з початком війни в Україні Європа виявилася не готова до прямої протидії Росії. Західні країни вважали за краще не "дратувати" РФ.

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