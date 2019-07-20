"Росія може піти на вторгнення": журналіст заявив про загрозу для Донбасу

Роздача паспортів Росії на Донбасі дасть Кремлю привід для відкритого вторгнення в Україну, яке буде дипломатично виправданим в очах світової спільноти

Таку думку в ефірі ObozTV висловив журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи заяви Кремля про "захист російськомовного населення" в ОРДЛО.

"Найбільш тривожний нюанс – вторгнення на Донбас під приводом захисту російськомовного населення. Це з точки зору дипломатії – маячня. Немає ніякого російськомовного, іспаномовного, франкомовного населення, але є в Конституції США і в Росії, і в багатьох інших країнах, що захист власних громадян у будь-якій точці світу є пріоритетом. Умовно кажучи, якщо американця спіткало лихо десь в Африці, то заради захисту одного американця може вирушити весь 6-й флот США", – зазначив блогер.

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За словами Сазонова, в разі найменшого конфлікту Росія "піде захищати не якихось незрозумілих російськомовних, а цілком законно і серйозно може піти на відкрите вторгнення для захисту своїх громадян".

"З точки зору дипломатії, з точки зору ООН це буде логічно – заділ на майбутнє для повноцінного, дипломатично виправданого удару по Україні", – підкреслив він.

Політнавігатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

Кабінет міністрів України визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.

Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.

Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій.

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