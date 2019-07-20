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"Росія може піти на вторгнення": журналіст заявив про загрозу для Донбасу

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Роздача паспортів Росії на Донбасі дасть Кремлю привід для відкритого вторгнення в Україну, яке буде дипломатично виправданим в очах світової спільноти

Таку думку в ефірі ObozTV висловив журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи заяви Кремля про "захист російськомовного населення" в ОРДЛО.

"Найбільш тривожний нюанс – вторгнення на Донбас під приводом захисту російськомовного населення. Це з точки зору дипломатії – маячня. Немає ніякого російськомовного, іспаномовного, франкомовного населення, але є в Конституції США і в Росії, і в багатьох інших країнах, що захист власних громадян у будь-якій точці світу є пріоритетом. Умовно кажучи, якщо американця спіткало лихо десь в Африці, то заради захисту одного американця може вирушити весь 6-й флот США", – зазначив блогер.

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За словами Сазонова, в разі найменшого конфлікту Росія "піде захищати не якихось незрозумілих російськомовних, а цілком законно і серйозно може піти на відкрите вторгнення для захисту своїх громадян".

"З точки зору дипломатії, з точки зору ООН це буде логічно – заділ на майбутнє для повноцінного, дипломатично виправданого удару по Україні", – підкреслив він.

"Росія може піти на вторгнення": журналіст заявив про загрозу для Донбасу

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Кирило Сазонов
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Тоже мне "открыл америку". Это было ясно с самого начала этой авантюры, России не люди нужны - когда это на России о людях думали, тем более с какого-то Донбасса, это видно хотя бы потому, что они сразу открестились от соцгарантий "новым гражданам" ? Вот в чём цинизм и бесчеловечность Кремля !
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Общее гражданство для граждан Украины и России несёт огромную материальную и политическую выгоду для обеих стран и станет эффективным фактором экономического развития и безопасности на всём пространстве Евразии.
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Пигин Макс
Пигин Макс
6-й флот США стоит у берегов Беларуссии, он не сумеет защитить попавшего в беду "исключительного" в Африке.
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